俄勒岡中部24年HIV新增病例創新高

（本報綜述）中俄勒岡在2024年共記錄15例新增HIV確診病例，創下當地有紀錄以來最高紀錄，其中大部分來自人口最多的德舒特縣（Deschutes）。不過衛生官員強調，病例數每年會有波動，今年迄今（2025年）報告病例少於5例。

德舒特縣衛生部指出，去年近四成新病例屬於「晚期診斷」，顯示患者在確診前已經帶病多年，導致免疫系統受損。性病與HIV流行病學專員韓莎凱提醒，HIV早期症狀可能與流感相似，甚至完全沒有症狀，因此「定期檢測格外重要」。

專家分析，交友軟體與網路平台的普及，增加了匿名性接觸，導致伴侶追蹤與感染控制更加困難。韓莎凱表示，這對公共衛生部門的「接觸者通知服務」構成新挑戰。

根據「終結HIV俄勒岡計劃」數據，全州每年約有200例新增病例，推估仍有超過1000名俄勒岡居民感染HIV卻未曾確診。韓莎凱強調，現代藥物治療已能讓患者維持長期健康生活，並有效阻斷病毒傳播。

目前在Crook、Deschutes與Jefferson縣，均提供免費或低價的性病與HIV檢測服務；東俄勒岡獨立生活中心（ EOCIL）則為當地HIV感染者提供支持。

在波特蘭方面，麥魯瑪縣（Multnomah County）與波特蘭市衛生部門則指出，當地每年新增HIV病例數量仍占全州總數的最大比例。市區內的多家社區健康診所、非營利機構與醫院均提供匿名或低價的HIV篩檢服務，並與州政府合作推廣「U=U」（病毒量不可檢測=不具傳染性）的觀念，以降低社區傳播風險。