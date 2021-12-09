俄勒岡中國藝術家協會 舉辦2021藝術作品展

（本報記者俄廣才攝影報導）經過籌委會近兩個月的精心策劃，由俄勒岡中國藝術家協會主辦，中美時裝藝術表演團協辦的2021繪畫、書法、攝影藝術作品展於12月4日在中國城畫廊開幕。

本屆展出的近百幅藝術作品來自俄勒岡中國藝術家協會成員，以及波特蘭地區美國藝術家。每位藝術家的參展作品無論在內容和表現方式上都各具特色，展現出藝術風格的多樣性，同時也充分體現了華人社區在文化藝術方面的融合性。

本屆參展的藝術家有李鐵、梅石、陳文仕、俄廣才、賴麗梅、羅健、湯桂芬、劉偉力、李磊偉、汪文，以及美國畫家Shezuet Miller、Julianna Paradisi、Asa Cosloy、Tyler Young、JarnelleRobinson。中國蘇州畫家白川先生做為特約嘉賓應邀參加了此次展覽。

由中美時裝周創始人Kerry女士組織的「可穿戴的藝術

時裝秀，為在場的嘉賓們展示了精彩的表演。2021俄勒岡小姐Allison Cook、2019波特蘭華人社區玫瑰小姐Colleen Bourassa、以及2021華人社區玫瑰皇后紅漫女士等知名模特參加了時裝秀活動。

開幕式上還對部分藝術家的作品進行了義賣。蘇州藝術家白川先生捐贈的兩幅繪畫作品，陳文仕先生的一幅版畫作品，以及印有李鐵會長作品的T恤參加了拍賣。拍賣所得

全部用於支持時裝表演以及部分展覽的支出。

本屆藝術作品展自12月4日至12月12日，每天中午12時至下午5時免費對外開放。畫廊地址：140 NW4th Ave, Portland, OR 97209。聯繫電話：503–515–3614，聯繫人：李鐵。

俄勒岡中國藝術家協會成立於2007年7月，成員大多來自俄勒岡州以及華盛頓州溫哥華地區，其中包括繪畫、書法、攝影、表演、音樂等多領域熱愛中華文化的各族裔人士。

該協會成立以來，本著『以文交友、共同提高』的精神，通過與本地社團以及與中國的藝術家們合作，舉辦不同形式的藝術作品展、專題講座、作品研討、文藝表演等多項活動，在促進學術交流、提高創作熱情、活躍社區文化生活等方面起到了積極地推動與促進作用。