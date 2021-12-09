波特蘭新聞

俄勒岡中國藝術家協會 舉辦2021藝術作品展

本報記者俄廣才攝影報導經過籌委會近兩個月的精心策劃，由俄勒岡中國藝術家協會主辦，中美時裝藝術表演團協辦的2021繪畫、書法、攝影藝術作品展124日在中國城畫廊開幕。

本屆展出的近百幅藝術作品來自俄勒岡中國藝術家協會成員，以及波特蘭地區美國藝術家每位藝術家的參展作品無論內容和表現方式上都各具特色展現出藝術風格的多樣性同時也充分體現了華人社區文化藝術方面融合性。

本屆參展藝術家有李鐵梅石陳文仕俄廣才賴麗梅羅健劉偉力李磊偉汪文，以及美國畫家Shezuet MillerJulianna ParadisiAsa CosloyTyler YoungJarnelleRobinson中國蘇州畫家白川先生做為特約嘉賓應邀參加了此次展覽

由中美時裝周創始人Kerry女士組織的「可穿戴的藝術

時裝為在場的嘉賓們展示了精彩的表演2021俄勒岡小姐Allison Cook2019波特蘭華人社區玫瑰小姐Colleen Bourassa、以及2021華人社區玫瑰皇紅漫女士等知名模特參加了時裝秀活動

開幕式對部分藝術家的作品進行了蘇州藝術家白川先生捐贈的兩幅繪畫作品，陳文仕先生的一幅版畫作品，以及印有李鐵會長作品的T恤參加了拍賣。拍賣所得

全部用於支持時裝表演以及部分展覽的支出

藝術作品展124日至1212每天中午12時至下午5免費對外開放畫廊地址：140 NW4th Ave, Portland, OR 97209。聯繫電話：5035153614聯繫人：李鐵

俄勒岡中國藝術家協會成立於20077月，成員大多來自俄勒岡州以及華盛頓州溫哥華地區，其中包括繪畫、書法、攝影、表演、音樂等多領域熱愛中華文化的各族裔人士。

該協會成立以來，本著『以文交友、共同提高』的精神，通過與本地社團以及與中國的藝術家們合作，舉辦不同形式的藝術作品展、專題講座、作品研討、文藝表演等多項活動，在促進學術交流、提高創作熱情、活躍社區文化生活等方面起到了積極地推動與促進作用。