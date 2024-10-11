俄勒岡中國藝術家協會舉辦年度作品展 熱烈慶祝協會成立十七週年

（本報記者俄廣才攝影報導）由希爾斯伯勒市（Hillsboro）沃爾特斯文化藝術中心（Walters Culture and Arts Center）與俄勒岡中國藝術家協會聯合主辦的、以「情感激湍 徘徊於心」为主题的年度藝術作品展開幕儀式，於10月1日晚在沃爾特文化藝術中心舉行。

本屆展覽展出了包括油畫、版畫、國畫、書法、攝影等藝術形式在內的近七十幅作品。參展成員有：陳永雄、陳文士、鄧希路、俄廣才、李鐵、劉偉力、梅石、湯桂芳、王星、汪文、楊能強、趙漢興等十二位藝術家（按字母順序排列）。

開幕式上，俄勒岡中國藝術家協會秘書長俄廣才代表李鐵會長以及所有參展藝術家在開幕式上講話，表示由衷感謝希爾斯伯勒公園和娛樂部（Hillsboro Park & Recreation）以及沃爾特斯文化藝術中心為協會提供的這次機會，感謝中心負責人卡爾·勒克萊爾（Karl LeClair）先生和埃米·斯托尼爾（Emmi Stonier）女士的鼎力支持和辛勤工作。同時特別感謝為展覽開幕典禮帶來精彩表演的文藝團體的藝術家們。

俄廣才在講話時指出，十七年前理事會成立時，我們曾在報導中寫下了這樣的一段文字：「在俄勒岡州這片美麗而又神奇的土地上，生活著一群來自中國不同地區的藝術家，在遠離故鄉的『第二個家園』里，他們辛勤地探索並開創著一條通向成功的路。」

「時光荏苒、歲月如梭，承蒙藝術家們的抬愛，十七年來，各屆會長、副會長及常務理事們團結一致，同舟共濟、風雨兼程、抱團取暖，盡己所能豐富社區文化生活、推進國際藝術交流。衷心感謝十幾年來藝術家朋友們的不離與不棄。 」俄廣才說。

開幕式上，波特蘭木蘭鼓團，悅姿舞蹈隊，歡悅舞蹈隊，文璐古箏、AB空竹組合等藝術團體，為展覽開幕典禮暨慶祝俄勒岡中國藝術家協會成立十七週年進行了精彩的表演，豐富了整場活動熱烈而喜慶的氛圍。

書法家劉偉力、王星在開幕式上現場示範表演，並代表協會分別向沃爾特斯文化藝術中心贈送了書法作品。

正在中國常州英國威雅國際學院藝術系執教的李鐵會長特別來信，祝賀協會成立十七週年及年度會員作品展的成功舉辦。

李鐵在來信中寫到，為弘揚中華文化、為在藝術上進行更好地交流，十七年前的夏天，一群身處他鄉的中國藝術家在波特蘭聚集在一起，以群體的力量在主流文化之外創建了屬於自己的藝術平台，成立了俄勒岡州中國藝術家協會。

李鐵說：「感謝大家的共同努力！十七年過去了，我們經歷了新冠的考驗，美國金融危機等社會發展和動蕩。多年以來協會一直穩步前行，不斷拓展互利合作。依靠大家的力量以及社會各個層面的支持，我們每年都在舉辦高水平的藝術作品展覽，以及參與各種形式的社群文化藝術活動，以此來促進協會員藝術水平的不斷地提高，同時也豐富了人們的文化藝術生活。」

俄勒岡中國藝術家協會常務副會長汪文女士介紹說，此次展覽由希爾斯伯勒市政府下屬的沃爾特斯文化藝術中心與俄勒岡州個藝術家協會聯合主辦，旨在豐富社區民眾文化生活，增進中西文化藝術的互鑒與交流。

本屆藝術作品展以「情感激湍 徘徊於心」為主題，意在表達這些來自不同地域、有著不同的背景和經歷的參展藝術家們，他們所創作的藝術作品猶如歲月歷程中的多個節點，即傳遞出個人的深層情感，也承載著共同的文化印記。

策展人汪文認為，作為華人藝術家，我們肩負著傳承中華文化的責任，同時也積極探索如何將東方藝術與西方元素相結合，創作出具有時代精神的作品。我們希望通過此次畫展，讓更多的朋友了解和欣賞中華文化的獨特魅力，也希望這次展覽能夠成為促進多元文化藝術交流的一座橋梁。

展覽日期：10月1日至11月30日；展廳地址：527 East Main Street Hillsboro, OR 97123；聯絡電話：503-615-3485；網址：https://www.hillsboro-oregon.gov/our-city/departments/parks-recreation/facilities-rentals/walters-cultural-arts-center，歡迎各界朋友前往觀賞。