俄勒岡中國理事會青年代表團訪問中國 跨越山海 賡續情緣  共譜友好交流新篇章

（本報記者俄廣才報道）由俄勒岡州立大學等單位組成的俄勒岡中國理事會青年代表團一行，在秘書長兼團長謝龍權的帶領下，應邀前往中國展開了為期一週的友好訪問，波特蘭中國聯誼會也為本次活動推薦了代表團成員。本次訪問緊扣青年交流主題，通過一系列具有針對性、深度互動的文化與學術活動，為中美民間友好注入了新時代的青春旋律。

6月29日，代表團一行出席了在福州隆重召開的「鼓嶺緣」中美青少年棒球友誼賽暨體育交流週開幕式。全國人大常委會副委員長彭清華出席並發表講話，中國駐美大使謝鋒也通過視頻致辭，寄語兩國青少年，希望大家以歷史為根脈夯實民心基礎，以體育為載體搭建青春橋梁，將短暫相聚的火種轉化為傳承鼓嶺情緣的持續接力，共同續寫新時代的「鼓嶺故事」。

本次活動以「跨越山海 擁抱未來」為主題，吸引了中美8支青少年棒球隊、「鼓嶺之友」、飛虎隊友誼學校學生及友城代表等近400人齊聚一堂。

在緊湊的行程中，代表團不僅參加了中美青年鼓嶺聯歡活動，追尋加德納展示館、鼓嶺家族故事展示館中的歷史足跡，更深入基層體驗了極具針對性的文體與學術互動：

傳統民俗「零距離」： 走進三坊七巷歷史文化街區與當地校園，青年們親身體驗了投壺、滾鐵環、踢毽子等中國傳統民俗運動，在歡聲笑語中了解文化差異。

知行合一的學術互動： 在閩江大學，代表團成員與中國大學生並肩開展射箭競技，並走進實驗室共同進行金屬製品切割操作。這種「動手又動腦」的深度協作，讓兩國青年在共同完成工藝與體育挑戰的過程中，建立了深刻的默契與信任。

透視現代與歷史的交融： 參訪平潭丘頭遺址博物館、晉江古村落，以及高科技企業廈門夢加網絡科技公司。從數千年的歷史遺存到現代互聯網科技的前沿，代表團全方位感知了一個立體、真實的中國。

短暫而充實的一週，給代表團成員留下了終生難忘的印象。

俄勒岡州立大學學生阿米莉亞·金辛格（Amelia Kinzinger）動情地表示：「我非常感激中國朋友們的熱情接待。在此之前，我從未想像過中國能如此完美地將先進的現代科技、當代生活方式，與深厚的傳統歷史融合在一起。這次跨文化交流點燃了我對中國的濃厚興趣與敬意，這段經歷簡直太棒了！」

另一位成員薩根·格裏菲斯（Sagan Griffiths）則對中國的城市活力讚不絕口：「這裡的城市規模令人震撼，福州的龐大與活力超乎想像。美味的中國軒饌、引人入勝的歷史古蹟，以及熱鬧非凡的商業環境，這次青年交流的精彩程度遠超我的預期。」

青年昭示未來，交流凝聚共識。代表團團長謝龍權在接受媒體採訪時表示：「中美關係的未來在青年，青年一代的雙向奔赴與深度交流，是兩國友好關係行穩致遠的最強基石。2026年的福建『鼓嶺緣』活動，為俄勒岡州的青年學生提供了一個推開新窗、親眼見證實景中國的絕佳契機。通過射箭、實驗室協作、民俗體驗等一項項具體針對性互動，團員們在探索差異中尋找共通，在坦誠對話中互學互鑑。俄勒岡中國理事會深感榮幸能持續扮演這一『文化築路人』的角色，我們將一如既往地推動兩國青年並肩同行，用青春的理解與友誼搭建起跨越太平洋的永固橋梁。」（圖片由謝龍權提供）