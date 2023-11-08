俄勒岡中國理事會訪華團抵達福州

共同舉辦第三屆中國 俄勒岡氣候變化與可持續發展論壇

俄勒岡綺麗湖與福建武夷山簽署加強友好合作聲明

由福建省人民政府外事辦公室、天津市人民政府外事辦公室、俄勒岡州 中國理事會聯合主辦的第三屆中國 俄勒岡氣候變化與可持續發展論壇於11月1日在福州舉行。

第三屆中國 俄勒岡氣候變化與可持續發展論壇會議現場

福建省副省長林文斌，天津市副市長張玲，俄勒岡 中國理事會訪華團團長、州參議員邁克爾 德蒙布羅（Sen. Michael Dembrow）等出席論壇並做主旨演講。

俄勒岡中國理事會友好訪華團團長德蒙布羅在論壇上做主旨演講

福建省副省長林文斌（右）與俄勒岡中國理事會訪華團團長德蒙布羅親切會談

中國駐舊金山總領事張建敏，俄勒岡 中國理事會副主席夏洛特在線致辭，俄勒岡 中國理事會執行主席藍進、副主席應書琪及代表團成員一行等各界專家學者六十餘人出席了會議。

林文斌副省長向與會嘉賓介紹了福建生態文明建設成果。表示，福建願同各方一道持續深化交流互鑒，積極開展氣候變化適應與減緩、生物多樣性保護等經驗交流，做應對氣候變化的先行者和引領者。

德蒙布羅在演講中指出，本次論壇的主題彰顯了中美地方合作的重要性。多年來，俄勒岡致力於發展清潔能源，推廣綠色建築，倡導自然氣候解決方案，在應對氣候變化方面采取了強有力的舉措。全球氣候行動需要友好競爭和富有成效的夥伴關係，希望美中雙方科學家加強溝通交流，積極開展聯合研究，分享研究成果，造福兩地人民。

德蒙布羅表示，美中雙方合作應對氣候變化，目前在美國還是一個備受爭議的話題，以美國為代表的西方國家應為當前氣候變化負起責任。中國對生態項目下定了決心，訪華團有責任將中國之行的所見、所聞、所感，以及中國政府推動生態產業發展、生態城市建設的政策措施與成效介紹給美國民眾，這也是姐妹關係的真諦所在。希望明年俄勒岡福建締結友好四十週年，是一個具有實質內容的慶典。

論壇上，與會嘉賓圍繞“打造韌性城市、應對氣候風險”，“減緩氣候變化、公園在行動”以及“發展生態產業 服務雙碳目標”等議題展開深入對話，共同分享氣候變化與可持續發展理念與經驗，拓展中美在綠色發展與應對氣候變化等領域的友好交流和務實合作，表示中美雙方合作潛力巨大，共同舉辦氣候變化與可持續發展論壇已成為三地合作的典範與品牌項目。

為進一步推動俄勒岡火山口湖國家公園與武夷山國家公園切實開展全面合作和深入交流，俄勒岡州綺麗湖國家公園園長克雷格 阿克爾曼（Craig Ackerman）與武夷山國家公園管理局負責人方燕鴻，於論壇期間共同簽署了《加強友好交流合作聲明》。

俄州火山口湖國家公園園長克雷格 阿克爾曼（左）與武夷山國家公園管理局負責人方燕鴻共同簽署《加強友好交流合作聲明》

在福建訪問期間，代表團一行參訪了南平“竹立方”生態科技館，了解邵武推進“竹產業、竹科技、竹文化、竹工藝”融合發展的創新舉措；走訪武夷山國家公園智慧管理中心，實地考察園區通過運用現代化數字管理技術實現生態保護、綠色發展、民生改善相統一的具體實踐；體驗九曲溪竹筏漂流，在碧水丹山間感受人與自然和諧共生的美好；參觀瑞泉巖茶博物館，傾聽非遺傳承人講解制茶、泡茶工序，感受具有悠久歷史茶文化的博大精深。

代表團團長、俄州參議員邁克爾 德蒙布羅在瑞泉巖茶博物館，親自體驗大紅袍傳統製作工藝

在福州，參觀“鼓嶺故事對外交流的創新理念和生動實踐”主題展，走訪鼓嶺老街、萬國公益社、柳杉王公園，親身感受鼓嶺百年中外交融的歷史風貌。

俄勒岡 中國理事會訪華團一行等在走訪鼓嶺老街時留影

10月31日下午，俄勒岡 中國理事會友好訪華團一行還與美國駐華使領館官員等嘉賓，在省外辦副主任陳國全、市外辦副主任張薇、福州市教育局副局長念琪的陪同下，到福州教育學院附中進行訪問。

代表團團長德蒙布羅等成員與同學們一起進行書法、剪紙互動，體驗中國傳統文化藝術，並觀賞了同學們器樂演奏及中英文歌曲表演。

福州教院附中與美國華州塔克瑪林肯中學有著成果豐碩的友好往來。德蒙布羅團長盛贊學校環境優美、學習氛圍濃厚。他表示，青少年是我們的未來，俄勒岡州也將推動當地學校與福州教育學院附屬中學等福州學校建立友好關係，積極開展美中青少年之間的交流與合作。

俄州參議員邁克爾 德蒙布羅夫婦與福建教院附中學生一起，體驗中國傳統書法藝術

在結束了對福建為期三天的友好訪問後，俄勒岡 中國理事會友好訪華團一行於11月2日啟程前往蘇州。

俄州參議員邁克爾 德蒙布羅夫婦（左七、八）俄勒岡州中國理事會執行主席藍進（左九）副主席應書琪（右六）福建省外事辦公室副主任陳國全（左七）美國駐北京大使館二秘韓伯濤（右一）火山口湖國家公園園長克雷格 阿克爾曼（右二）及俄勒岡 中國理事會友好訪華團成員等與論壇期間合影留念