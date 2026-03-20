俄勒岡中國理事會完成2026年度選舉 創始人藍進光榮卸任 應書x琪接棒執行主席

（本報記者俄廣才攝影報導）經過一年的平穩過渡，3月14日，俄勒岡中國理事會依照法定程序完成換屆選舉，順利產生新一屆領導班子。理事會創始人、榮譽主席藍進先生在服務二十餘年後光榮卸任，由應書琪接任理事會執行主席一職。

新一屆理事會成員名單：俄勒岡中國理事會創始人、榮譽主席藍進、Michael Dembrow、應書琪、張善博、謝龍權、Billy Dalto、Robin Rogers、劉美如、Charlotte Christensen、欒美先、Diane Grover、葛飛、陳曦真、俄廣財。

新一屆當選人員名單：榮譽主席邁克爾·德蒙布羅（Michael Dembrow）；執行主席應書琪、副主席張善博，秘書長謝龍權，財務主管羅賓·羅傑斯（Robin Rogers），法律顧問：比利·達爾托（Billy Dalto）。

藍進主席二十餘載成就卓著 奠定堅實基礎

俄勒岡中國理事會自2003年成立以來，藍進主席率領理事會從無到有、不斷壯大。在他的卓越領導下，理事會歷經多次轉型發展，如今已成長為一個機構健全、財務穩定，並深獲中美兩國人民信賴的標桿性民間交流平台。

創始人藍進主席任內成就斐然，成功組織、協調了多次俄勒岡州長代表團、州議會代表團以及商貿代表團訪問中國，為雙方的深度合作鋪平了道路。

在其積極推動下，於2014年6月促成俄勒岡州與天津市締結友好姊妹州市關係，將雙方在經貿、可持續發展及氣候變化等領域的合作提升至全新高度；2016年2月，更成功促成了俄勒岡綺麗湖國家公園與中國武夷山國家公園建立友好姊妹關係，開創了美中兩國自然保護領域國際合作的先河。這些建設性的工作，為俄勒岡州與中國在經貿、文化藝術、教育及人文交流等領域的長期可持續發展奠定了堅實基礎。

光榮卸任的創始人藍進先生將繼續擔任理事會榮譽主席，並繼續擔任由州議會於2006年任命的，俄勒岡州中國姐妹省州委員會執行主任一職。

應書琪接棒 開啟交流新篇章

榮任執行主席的應書琪先生表示倍感榮幸，並深知肩上責任。他指出，在全球局勢日益複雜的今天，理事會搭建文化、教育、經濟等多方面交流橋樑的工作價值愈加突出。他將著力深化文化與教育交流、助力俄勒岡企業與中國建立良性合作，並拓展社區影響力，提升民眾參與國際事務的意識。同時，他將積極促進州府代表團訪華，進一步鞏固雙邊聯繫。

應書琪主席特別感謝藍進先生二十年辛勤耕耘所打下的堅實基礎，並期待與各方攜手，助力俄勒岡州成為國際合作的典範。

年輕力量加入 未來充滿希望

此次換屆的另一亮點，是多位富有朝氣、兼具國際視野的年輕人進入理事會及領導層。

藍進對此倍感欣慰，表示「這不僅是一次組織架構的更新，更是理事會製度化建設的重要步伐，彰顯了組織的穩定性與可持續性。這些年輕血液將為中美民間交流薪火相傳注入智慧與活力，引領理事會承前啟後，再創輝煌。」

據了解，理事會正積極籌備本年度一系列旨在深化俄勒岡州與中國之間友好往來與務實合作的交流活動，涵蓋政府互訪、經貿對接、文化交流及青年教育等多個領域。

今年6月份，理事會將在波特蘭舉辦「中日韓三國文化匯演」活動，同時組織俄州學生及青年代表團前往中國，進行文化體驗、學術交流與友好訪問，旨在增進兩國青年一代的相互理解和友誼。

理事會將全力推進上述活動的籌備與落實，確保各項交流取得圓滿成功。