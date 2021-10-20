俄勒岡中國理事會召開在線座談會 與王東華大使對話中美關係最新發展

（本報記者俄廣才報導）俄勒岡中國理事會「中美關係最新發展」座談會，於10月13日下午在線舉行，中國駐舊金山總領館總領事王東華大使應邀出席並發表主旨講話。

俄勒岡州眾議院農業委員會主席Brian Clem，眾議員David Smith，參議院教育委員會主席Michael Dembrow，參議院撥款委員會副主席Lew Frederick等參眾兩院重量級議員參加了座談會。

駐舊金山總領館副總領事潘慶江、領事金緯；俄勒岡州經濟廳廳長Sophorn Cheang，農業廳國際部主任Jess Paulson，俄勒岡旅游局全球銷售總監Greg Eckhart，俄州前資深參議員Arnie Roblan，耐克首席社會責任官Jorge Casimiro，波特蘭港務局國際部主任Doug Smith，波特蘭州立大學李斧教授，波特蘭蘇州友城協會會長Bruce Wu；俄勒岡中國理事會副主席應書琪、副主席Charlotte Christensen及理事會理事等逾三十人參加，俄勒岡中國理事會主席藍進主持會議。

藍進主席在致開幕詞時指出，美國貿易代表戴琪10月4日公布了拜登政府對華貿易政策願景，其中提到「美方將啟動針對性的關稅豁免程序。」戴琪還提到兩個新的名詞「長久共存」與「重新掛鉤」。10月6日，中央外事辦公室主任楊潔篪同美國國家安全事務助理沙利文在瑞士蘇黎世舉行會晤，並達成共識兩國元首在年底舉行視頻會議。

藍進表示，上述中美關係的新動向意味著什麼，未來的發展趨勢如何？這將是我們大家所共同關注的。

王東華大使在發表主旨講話時強調：「中美雙邊關係一直以來都是非常重要的。

俄勒岡中國理事會舉辦的這次座談會是了解中美關係現狀及何去何從的很好的機會。

五十年前的乒乓外交開啟了中美外交。在過去的四十二年裡，即便是偶爾關係緊張，中美兩國都各自受益於雙方的合作並各自取得一定進展。

王大使指出，目前大約七萬多間美國公司在中國投資，其中95%的公司在盈利，每年盈利將近500億美元。

在疫情和貿易戰的影響下的2020年，中美貿易額仍高達5,800億美元，比同期增長了8個百分點，2021年年初同比增長了34%。疫情之前每年有約五百萬中國游客赴美旅游，給美國經濟帶來了約360億美金的收入。這充分說明中美經貿關係的密切和經濟發展的相互需要。

王大使表示，自特朗普政府以來，對華政策的改變給中美關係和之間的合作造成了很多問題。因為其錯誤的對華政策使兩國人民成了直接受害者，中美關係也因重重障礙跌至低點。美國政界一些人對中國的發展有誤解，一些人認為中國的經濟發展是對美國的威脅，會取代美國在世界的地位；一些人認為中國是美國最大的競爭對手，把中美關係重新定義為競爭關係。

王大使強調，中國從來都不會威脅或挑戰其他國家，中國一貫倡導與其他國家和諧共處。毋庸置疑，中國的經濟增長迅速，但中國的經濟增長是為了滿足中國廣大民眾對提高生活品質的基本要求。中國的經濟增長不但不會威脅其他國家，相反其經濟增長帶來的是更多的機遇。

王大使說：「拜登政府延續了錯誤的對華政策，錯誤的認知導致了錯誤的對華政策，錯誤的政策致使雙方利益受到損害，我個人認為美國的損失更大。

看看目前的通貨膨脹率及供應短缺。更糟糕的是這屆政府起草了多個草案干涉中國，例如新疆、香港、西藏、台灣。如果那些議案通過，這將損害到中美雙邊關係影響中美兩國人民，從很多層面上來說都應該停止貿易戰。

不久前中美兩國最高領導人進行了電話交談，習近平主席說中國是最大的發展中國家，美國是最大的發達國家。是否可以正常交往不但會影響中美也會影響世界。拜登指出美國承認一個中國，美國政府會繼續與中國溝通並將中美關係正常化。近期的中美高層對話是具有建設性的，通過對話中美兩國也相互加深了理解。我們希望雙方繼續擴大和加深對話，求同存異。習主席在談話中引用了中國詩詞「山重水復疑無路，柳暗花明又一村。」我相信合作共贏會取得好成績。

在談到中國與俄勒岡之間的關係時王東華大使表示，中國和俄勒岡的合作一直以來都受到了俄勒岡州政府、城市、商界和民眾的支持。我們很高興看到福建與俄勒岡、天津與俄勒岡、波特蘭與蘇州建立的姊妹省市關係，以及開設孔子學院教授中文等等。

中國是俄勒岡最大的貿易合作伙伴，去年俄勒岡中國貿易額高達115億美元，同比增長了24.15%，其中95億美元是俄勒岡的出口額。例如耐克公司，27%的鞋子和26%的衣帽是在中國生產的。

俄勒岡和中國的經貿關係潛力巨大。中國的購買力在繼續增長，僅今年年初就增長了23%。如果你看看中國的人口基數，她無疑是一個巨大的市場。要不了幾年，中國的消費能力將超越美國。

王大使指，如果沒有貿易戰，中國和俄勒岡的貿易額應該更高。我希望你們可以讓聯邦政府聽到你們的聲音，用你們的聲音鼓勵聯邦政府支持中美雙方的合作。

本次「中美關係最新發展」座談會上，王東華大使就防疫、教育、農業、貿易和氣候變化等議題做了深入生動的發言與解答，對話期間雙方互動積極熱烈。

州眾議員Brian Clem說：「我是推動俄州立法規定在州公立學校學習漢語的發起人之一，特朗普政府對孔子學院的待遇是不公平的。我對俄州通過公立學校學習漢語的議案毫不後悔！」。

參議員Dembrow主動提問：「俄勒岡州應該做些什麼，才能消除中國留學生返美學習的顧慮？」

共和黨眾議員Smith則表示，「希望俄州成為中美友好關係的燈塔，在氣候變化問題上大力合作！」

王東華大使對所有提問一一回復，增信釋疑，努力塑造可信、可愛、可敬的中國形像。

本次座談會氣氛熱烈積極，全方面展示了俄州主流社會希望與中國發展友好關係的願望。

藍進主席表示，「星星之火 可以燎原！」此次座談會說明中美關係的健康發展，在於動員主流社會尚未挖掘的正能量。我們要積極主動發聲，將真實信息、真實故事源源不斷地注入主流社會的中美利益攸關者。

圖片說明：

0258–總領事王東華大使做主旨發言

0252–俄勒岡中國理事會主席藍進致開幕詞