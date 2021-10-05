你有在2009－2020年間買過雞肉嗎？ 你有機會瓜分1.81億元賠償金



如你曾經在2009年到2020年期間買過雞肉，你就有資格獲得賠償，這是一項名為「肉雞反壟斷訴訟」（Broiler Chicken Antitrust Litigation）的集體訴訟案，和解金額預計可高達1.81億元。

這項訴訟指控美國雞肉業，自2009年1月1日起，刻意合謀進行雞肉的價格壟斷和限制供應量，並操縱支付給養雞農民的價格，違反了聯邦和州消費者反壟斷法。

訴訟中涉的廠商包括Fieldale Farms Corporation、George’s、Mar-Jac Poultry、Peco Foods、Pilgrim’s Pride、Sanderson Farms、Wayne Farms、Koch Foods、Perdue Food、Tyson Foods等等。

代表原告的律師事務所發布了和解通知，並獲得了伊利諾伊州北部地區法院的批准。但是，和解協議需要在2021年12月20日的聽證會上得到法院的最終批准，然後才能支付所有賠償款項。所以消費者可獲得的賠償金額還有待確定。

有消息稱，如果和解獲得批准，Tyson將支付9900萬美元，Pilgrim ‘s將支付7550萬美元，George’s將支付190萬美元，Peco Foods將支付190萬美元，Fieldale Farms Corporation將支付170萬美元，Mar-Jac Poultry將支付100萬美元。

美國的雞肉產業近幾年來備受質疑。連鎖餐廳、食品製造商和食品雜貨店店家，包含：沃爾瑪（Walmart）、克羅格（Kroger）和福來雞（Chick-fil-A）等，都曾在 2016 年向多家農場和雞肉製造商提出告訴，指控這些公司在過去 8 年間共謀壟斷雞肉價格。

美國司法部於是介入調查，並以違反壟斷法為由，起訴了至少10名這等公司的現任或前任員工。

如消費者想要收到賠償金，你必須符合以下條件：

1. 曾在 2009 年 1 月至 2020 年 12 月 31 日之間，在指定的24個州或華盛頓哥倫比亞特區，購買過新鮮或冷凍生雞肉。

這些州包括加州、佛州、夏威夷州、伊利諾州、愛荷華州、堪薩斯州、緬因州、麻州、密西根州、明尼蘇達州、密蘇里州、內布拉斯加州、內華達州、新罕布夏州、新墨西哥州、紐約州、北卡羅萊納州、奧勒岡州、羅德島州、南卡羅萊納州、南達科他州、田納西州、猶他州和威斯康辛州。

2. 有在 Overchargedforchicken.com 網站上填單索賠，在表格中會你要盡量估算你每個月大約曾經購買過多少包雞肉和其大約價格；又或致電1-877-888-5428提交索賠申請並核實資格。

要留意，今次所涉及的，不包括被標記為符合伊斯蘭教教規（halal）、符合猶太教教規（kosher）、自由放養（free-range）或有機的雞肉產品。

索賠期限為 2022 年 12 月 31 日。