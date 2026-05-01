你住的地方安全嗎？最新社區風險地圖公佈

（本報綜述）你以為自己住在安全的社區嗎？一張最新發布的互動地圖，可能會讓不少人重新思考這個問題。美國人口普查局近日推出一項工具，專門分析各地區在面對自然災害時的「脆弱程度」，結果顯示，波特蘭部分地區的風險並不低。

這張地圖並不是看犯罪率或交通事故，而是聚焦地震、野火、洪水、極端天氣等自然災害，並進一步評估當地居民在災害來臨時「是否更難自保」。

所謂「社會脆弱性」，指的是一個社區中，有多少人因生活條件而更難應對災害。例如：貧困人口比例高、居住擁擠、老年人口多、缺乏交通工具，或語言溝通困難等，這些因素都會讓人更難及時撤離或取得援助。

數據顯示，在麥魯瑪縣（Multnomah）內，已有多個社區被標記為最高風險等級。這代表當地有超過31%的居民，同時具備三項或以上的「脆弱因素」。其中，包括波特蘭市中心部分區域。換句話說，一旦發生地震或大型災害，這些地區的居民更可能面臨撤離困難、資源不足等問題。

這張互動地圖還允許用戶放大查看自己所在社區的具體情況。點擊不同區域，不僅可以看到脆弱人口比例，還能了解當地最主要的災害風險。例如，有些地區主要面臨冬季暴風雪，有些則是洪水或地震風險較高。查看該地圖，可訪問 https://arcg.is/yD5Pr1 。

從全國範圍來看，猶他州（Utah）整體風險相對較低，在地圖上顯示為「白色區域」，意味著脆弱人口比例較小。

如果這些數據讓人感到不安，專家也給出了實用建議。聯邦緊急事務管理署（FEMA）指出，家庭可以提前做好應急準備，包括制定逃生計劃、確認避難地點、規劃撤離路線，以及建立與家人的聯絡方式。

此外，準備一個基本的「應急包」也十分關鍵。常見物品包括飲用水、食物、手電筒與急救包等；若家中有特殊需求，例如處方藥，也應提前備妥。