低收入者糧食危機加劇　聯邦政府宣佈SNAP補助僅發一半

（本報綜述）隨著聯邦政府停擺進入第二個月，「補充營養援助計劃」（SNAP，俗稱食物券）資金即將告罄。聯邦政府近日宣佈，11月僅能發放約50%的補助金額，全美約4,200萬名受惠者都將面臨減額，其中包括俄勒岡州的75萬多名居民。

在波特蘭東南Stark街的「陽光救援中心」（Sunshine Division）食物銀行，前來領取免費糧食的民眾日漸增加。39歲單親媽媽艾莉西亞‧羅傑斯說，她每月獲得191美元食物券，一天內就會花光，如今面臨減額，她不知如何讓兩個孩子吃飽。「我很緊張、焦慮又害怕，因為錢根本不夠用。」她說。

部分長者家庭的處境同樣艱難。一對靠社安金維生的波特蘭老夫婦表示，他們的食物券卡上僅剩幾分錢，新的補助又減半，根本難以度日。

據聯邦法院裁定，政府必須動用46億美元「應急基金」暫時支撐SNAP運作，但農業部表示，該筆資金僅能支撐約半數家庭，且將於本月耗盡。若要恢復全額發放，尚需額外40億美元。

目前各州正趕修系統調整補助金額，部分地區可能延遲數週發放。許多俄勒岡家庭已湧向社區糧食銀行求助，波特蘭「陽光救援中心」人員表示，這兩週前來領糧的人數幾乎翻倍，「民眾真的餓了。」

受訪的母親潔西卡‧博斯蒂克說，她常讓三個孩子先吃飯，自己則挨餓。「我們家冰箱裡只剩醬料和麵包，孩子問我：『媽媽，我們會餓肚子嗎？』我只能說，會好起來的。」

目前慈善機構正呼籲民眾捐贈食物與物資，以支援因政府停擺而陷入飢餓的低收入家庭。波特蘭多家公益機構與餐館緊急行動，展開前所未有的「自救運動」。

波特蘭非營利組織「陽光救援中心」（Sunshine Division）本週宣布，將新增200個家庭食品配送名額、延長營業時間，並為年底假期籌備創紀錄的3,000份聖誕餐包。執行主任警告：「這是緊急狀況，本月可能有超過1億4千萬美元的食品補助無法發放給家庭。」

在政府遲遲未恢復發放的情況下，社區民間力量挺身而出——餐館、教會、小商家紛紛自發供餐。多家波特蘭本地餐廳甚至高喊：「政府不喂人，我們喂；就算撐到破產，也要讓孩子吃飯。」