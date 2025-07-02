伊朗庇護申請者在俄勒岡被捕

（本報綜述）一名居住在俄勒岡州的伊朗庇護申請者，日前在前往健身房途中被聯邦移民及海關執法局拘捕，成為近期美國空襲伊朗核設施後，一連串針對伊朗移民拘留行動中的一部分。

S.F.的律師已向聯邦法院遞交請求，要求暫停遣返程序，並主張其返回伊朗將面臨「顯著加劇的迫害風險」，包括監禁、酷刑甚至死刑。律師指出，S.F.已皈依基督教，而根據伊朗法律，叛教可處以死刑，此外他已與美國公民結婚，並育有兩名美國公民子女，均使其處境更為危險。

根據法庭文件，這名男子名為S.F.，早在2000年代初即申請庇護，但其申請於2002年8月遭拒，2004年1月上訴也被駁回，從此一直面臨遣返令。然而，這份遣返令多年來始終未被執行。他原定於7月7日到波特蘭的ICE辦公室報到，卻在上週二提前被捕。

國土安全部本週發布聲明指出，近期共拘留了11名在美國非法居留的伊朗公民，另逮捕一名涉嫌藏匿伊朗非法移民並威脅殺害執法人員的美國公民。這些拘留行動遍及阿拉巴馬、亞利桑那、德州、密西西比、科羅拉多、明尼蘇達、加州與紐約。

全美伊朗裔美國人委員會於發布聲明，嚴厲譴責此類拘留行動，批評其具有政治動機。該組織政策主任瑞安·科斯特洛表示：「我們對國土安全部可能藉由全球緊張局勢，作為種族定性和侵蝕伊朗裔美國人權利的藉口，深感震驚。執法應建立在可靠情報與實際威脅之上，而非政治表演或帶有種族偏見的安全措施。」

國土安全部資料顯示，此波拘留12名伊朗公民（包含S.F.）在短短幾日內即達到2024全年伊朗籍拘留人數的逾17%。2024年，美國僅拘留69名伊朗公民，顯示此波行動規模之大。