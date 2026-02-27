以“马上春来”的激情快马加鞭！温哥华华人春节联欢晚会精彩纷呈

2月15日晚，2026年温哥华华人春晚随着迎春的欢欣如期而至。天景高中的盛大演出，将喜庆年味与海外文化完美结合，为哥伦比亚河两岸三地的华裔和各族裔民众奉上一道富有文化质感与现实温度的新春年夜饭。

整台晚会洋溢着中国年的喜庆氛围，以马年新春为主线，将节庆民俗、中西歌舞和才艺表演，糅合多元文化，贯穿于游园和舞台，立体呈显民族文化与异域色彩，烘托出别具一格的中国年味儿，成为大波特兰地区马年最富有特色的一场春晚联欢。

今年温哥华的春晚舞台，编导团队紧扣马年意象，以“马上春来”贯通于联欢节律的主旨，涵盖了舞龙、打鼓、歌舞、戏曲、器乐等多种表演形式。以《舞龙》为开场，长龙盘旋，起伏翻腾，寓意辞旧迎新、龙腾马跃的开年新章，凸显华人龙马精神的文化标识。

以表现传统文化的题材，构成马年春晚的主旋律。富有传统艺术之美的川剧“变脸”，将千年传承的文化瑰宝呈现在海外舞台上，为观众带来强烈视觉冲击；舞蹈《盘古舞》以足踏鼓，以“一人一鼓一舞”的韵致，呈现手舞足蹈的欢乐场景；融合民族元素的大鼓与嗩吶表演，交响出慷锵激越的民族乐章，展现了华人自强不息的底气，致敬前行者的坚定。舞蹈《宋韻燈影》《龙之女》、小提琴与钢琴协奏《梁山伯与祝英台》、古筝《繁花》、歌曲《青花瓷》等节目，都以不同的艺术表现呈现千年文化的深厚韵味。

乡愁盘旋于华人心头，是最深邃的情感内核。思乡情和故园情成为海外春晚永恒的主题。独唱《前门情思大碗茶》融入舞台剧元素，四合院里，淑女窈窕，茶香醇厚，富有传统曲艺韵味的京腔随风飘荡，勾勒出一幅乡愁情思的画面，传递出海外华人思念的心境。一曲《故乡的云》又将人们带到上世纪90年代的岁月里。

多元文化的表现，是海外华人所合兼特有的。舞蹈《春雨》《Stroll in the Spring Rain》《异域回响》《寻·青春舞曲》、独唱《等着我，亲爱的人》即是西方文化的表现，又是中西文化碰撞而来的璀璨火花。

十六个节目，不长但足够精彩，串成一台引人入胜的春晚盛宴，点燃共度中国年的喜庆氛围。强烈的视觉冲击叠加新春的喜悦，激发观众“马上春来”的向往与喜悦，汇聚成新年再出发的热情和力量。

当晚，参加温哥华春晚的温哥华市长在看完春晚演出后，将春晚演出节目发上网络平台，立即得到海量点赞。Fox 12 电视台向舞龙团队发出片约，约定今年5月电视出镜。

温哥华的春晚徐徐落下帷幕。农历丙午马年的钟声也已敲响，哥伦比亚河两岸三地的华裔们正以“马上春来”的激情，以马不停蹄的干劲，为快马加鞭！