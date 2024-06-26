以地域特色音樂演繹優美和諧之聲 中日韓『三國之管弦樂』音樂會圓滿成功

（本報記者俄廣才攝影報導）由俄勒岡中國理事會、日本駐波特蘭領事館、韓國駐美北部名譽領事館聯合主辦的中日韓「三國之管弦樂」音樂會專場演出，於6月22日下午2時在波特蘭基督教第一公理會聯合教會（First Congregational United Church of Christ – Portland）成功舉行，多家社團機構代表、嘉賓逾三百人出席。

音樂會由藝術總監王榮榮擔任主持。

俄勒岡中國理事會執行主席藍進、日本駐波特蘭領事館總領事吉岡雄三（Yazo Yoshioka）、韓國駐美北部領事館名譽領事、比弗頓市議員愛德華 金米（Edward Kimmi）等先後致歡迎詞。俄勒岡州國理事會執行主席藍進在致詞時表示，亞洲是人類文明重要發祥地，孕育並保持著極其豐富的文化遺產，為世界文明發展史書寫了濃墨重彩的篇章。

藍進指出，中日韓作為近鄰，有著悠久的歷史和廣闊的未來。2024「三國之管弦樂」音樂會是俄州中日韓三國社區舉辦的第九屆音樂會，展現了三國藝術家的精彩表演，彰顯出以文明交流超越文明隔閡；以文明互鑒超越文明沖突；以文明共存超越文明優越；以文明促進和諧的努力進程。

「三國之管弦樂」音樂會上，來自華裔社區的璐璐古箏工作室演奏家文璐，為大家演奏了古箏名曲《臨安遺恨》，波特蘭德國國際學校合唱團指揮、鋼琴家洪珍妮鋼琴伴奏。

演奏家孔慶權與波特蘭粵劇藝術中心主席甄會韶，聯袂呈獻簫與揚琴的合奏曲《平湖秋月》及《牧羊曲》。

日本社區藝術家鳥丸由美（Yumi Torimaru）、中島仁（Jin Nakajima）、大場翔子（Shoko Oba）以及杜魯門 威爾森（Truman Wilson）以其民族器樂為大家呈獻《Tsugaru Jongara Bushi》、《波特蘭雨色》、《忍江竹笛》等民族樂曲。

俄勒岡州韓國音樂學院創辦人、伽耶琴演奏家Doyeon Lim，為來賓們呈獻傳統名曲《雪花》、 《月亮傳說》以及《Sung Geumyeon Kayageum Sanjo》等曲目。

本屆音樂會上，來賓們不僅欣賞到了來自不同社區藝術家，用中國的古箏、簫、竹笛、揚琴；日本的三弦琴、篠笛、太鼓；以及韓國的伽倻琴等八類獨具亞裔民族特色的樂器所演奏的樂曲，還聆聽、觀賞了中日韓三國社區十位頂級的音樂家聯袂演奏的世界經典名曲《卡農》，一場以東方樂器演奏西方音樂作品別具特色的音樂盛會。

感謝每一位藝術家的辛勤付出，你們的才華和努力使這場音樂盛會的成功成為可能，為大家帶來美好的視聽享受。「我們希望通過美妙的音樂，傳達出更多的和諧之聲。」音樂會主持人、藝術總監王榮榮說。