令人髮指！Clackamas男子趁女兒睡衣派對給女孩下藥遭索賠240萬

(本報綜述)居住在俄勒岡州Clackamas的57歲男子，因涉嫌在女兒的睡衣派對上向數名未成年女孩提供摻有鎮靜劑的果昔，現正面臨240萬美元的民事索賠。

據悉，這起訴訟已於本週在Clackamas縣巡迴法院正式提交。原告之一是一名當時參加派對的受害者，對該男子麥克爾·梅登(Michael Meyden)及其前妻提出指控，理由包括故意施加情緒困擾、疏忽及毆打，並要求高額賠償。

事件發生在2023年8月23日，地點該男子位於Lake Oswego的住所。根據訴狀，梅登通過其12歲的女兒邀請了原告及另外兩名未成年朋友參加派對。派對期間，梅登為孩子們準備了芒果果昔，並「堅持要求原告和其他孩子飲用」，後來他承認在果昔中加入了處方鎮靜劑泰瑪西潘，該藥物為第四類受控物質，通常用於治療失眠。

根據訴狀，飲用果昔後，兩名孩子出現極度困倦的情況並很快入睡。其中一名女孩因未飲用果昔，目擊了梅登在派對上的可疑行為，並多次發短信請求家長接她回家。該女孩的一條訊息中寫道：「媽媽，請接我回家，有緊急情況。我不覺得安全，我可能不能再回你短信，但請來接我。」

最終，這名女孩由家長的朋友接走，其父母隨後返回梅登家中，將其他兩名女孩帶至醫院檢查，結果顯示她們體內含有苯二氮卓類藥物，這是一類具有鎮靜、抗焦慮、抗癲癇和肌肉鬆弛作用的藥物。一名受害者向警方表示，飲用果昔後，她感到「頭暈、發熱且笨拙」，隨後陷入一種「深沉的睡眠狀態」。

在今年的刑事審判中，梅登對三項讓他人攝入受控物質的重罪指控認罪，被判處兩年州監禁。聽證會上，一名受害者在陳述中表示：「因為你，我的生活變成了煉獄。」另一名受害者則稱他為「對孩子下手的惡心老人」。

此案正在進一步審理中，受害者家屬希望通過訴訟獲得賠償，以彌補這一事件所帶來的情感和心理創傷。