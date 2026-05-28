今後在俄勒岡狩獵捕撈可能違法？！

（本報綜述）在俄勒岡狩獵、捕魚，甚至為食物宰殺動物，未來會不會變成違法行為？一項備受爭議的公投提案近日取得足夠連署數，朝登上2026年11月選票邁進一步。不過，這並不代表提案已經正式通過，也不代表狩獵和捕魚現在已經違法，接下來仍需等待州務卿辦公室驗證簽名。

這項提案名為第28號倡議請願（Initiative Petition28，簡稱IP28），由「消除動物虐待豁免人士組織」（PEACE）推動。提案目標是取消現行法律中部分與動物相關的豁免，將傷害或殺死動物的行為列為犯罪。

按照提案內容，可能被納入犯罪範圍的行為包括為食物殺動物、狩獵、捕魚、捕獸、害蟲控制、部分農牧業、研究和教學用途，以及部分動物繁殖行為。提案只保留少數例外，例如部分獸醫行為，以及在動物對人造成健康或安全威脅時的自衛情況。這不是一般「反虐待動物」提案，而是可能大幅改變俄勒岡現有狩獵、捕魚、畜牧和食品供應方式的提案。因此，從獵人、漁民、農場主到餐廳業者，都對它高度關注。

根據報導，支持者自2024年起開始收集簽名，近日已達到讓提案進入11月選票所需的連署門檻。但州務卿辦公室仍必須核對簽名是否有效，只有有效簽名數達標，提案才會正式交由選民投票。

提案主要發起人大衛·米歇爾森表示，殺死動物是一種選擇，社會應該重新思考人類對待動物的方式。他認為，俄勒岡農業銷售中約30%與動物有關，70%來自作物，因此未來可以更多轉向植物農業。他也提出，如果狩獵和捕魚執照收入減少，提案可設立工作培訓基金，協助受影響的人轉行。

不過，反對者認為，這項提案過於激進，影響範圍遠不止狩獵和捕魚。俄勒岡獵人協會執行董事陶德·阿德金斯表示，狩獵不只是戶外活動，也是許多家庭取得食物的方式。他指出，狩獵、捕魚和相關產業每年為俄勒岡經濟帶來數億美元貢獻。反對者也擔心，狩獵和捕魚執照費用原本是野生動物管理和保育的重要資金來源之一。如果這些活動被禁止，相關經費可能受到影響。支持者則反駁稱，這類收入只占俄勒岡魚類及野生動物部門整體收入的一小部分。

這並不是俄勒岡第一次有人試圖推動類似提案，但這次支持者取得的連署進展明顯更接近正式公投。支持者認為，這是推動動物權益的一次重要討論；反對者則警告，這可能衝擊俄勒岡人的傳統生活方式、戶外文化、農業經濟和餐飲產業。

接下來，關鍵就看州務卿辦公室如何驗證簽名。如果提案正式登上11月選票，俄勒岡選民將面對一個很現實的問題：保護動物是否應該走到禁止狩獵、捕魚和部分動物食品生產這一步？對一些人來說，這是文明進步；對另一些人來說，這可能是把俄勒岡人的餐桌、戶外生活和農村經濟，全都重新改寫。