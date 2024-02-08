今年將降息幾次？ 美聯儲主席給出最新預測

(綜合報道)美國聯邦儲備銀行(Federal Reserve)主席鮑威爾在周日播出的採訪中表示，聯邦儲備銀行今年將謹慎地推進降息，可能會比市場預期的速度慢得多。

在上週聯邦公開市場委員會會議結束後，鮑威爾在採訪中表達了對經濟的信心，承諾他不會被今年的總統大選所影響。

「在經濟如此強勁的情況下，我們覺得我們可以謹慎地處理何時開始降息的問題。」他說。

「我們希望看到更多的證據表明通貨膨脹率正在持續下降到2%。」鮑威爾補充說。「我們的信心正在增強。我們只是希望在開始降息這一非常重要的步驟之前，能有更多的信心。」

正如他在周三的新聞發布會上所說的那樣，聯邦公開市場委員會不太可能像市場一直預期的那樣在3月份採取第一步降息行動。

會議結束時，委員會將基準借款利率維持在5.25%-5.5%的區間。在會後的聲明中，該委員會表示，在「對通膨正在向2%的目標移動有更大的信心之前」，它不會降息。

市場一直積極押注聯邦儲備銀行今年將降息多少次。目前的定價顯示，聯邦儲備銀行將降息5次，每次25個基點，但聯邦公開市場委員會成員的預估顯示聯邦儲備銀行只會降息3次。鮑威爾支持這種預測。

「我們將在3月份的會議上更新(前景展望)。不過，我要說的是，在此期間，沒有任何事情會讓我認為人們會大幅改變他們的預測，」他說。他指出，降息的「時機將要到來」，但可能還沒有到來。

鮑威爾對經濟總體持樂觀態度，他指出，儘管通膨仍高於聯邦儲備銀行的目標，但已經有所緩和，就業市場也很強勁。勞工部週五公佈的數據顯示，1月非農業就業人數增加了35.3萬人。他說，最大的風險可能來自地緣政治事件。

在2022年8月升息週期開始時，鮑威爾曾警告說，政策收緊將帶來「一些痛苦」。然而，他在周日的採訪中說，這種擔憂並沒有發生。

「這真的沒有發生。經濟持續強勁成長。創造的就業機會一直很高。」他說。「所以我和其他很多人都擔心的那種痛苦，我們還沒有經歷。這真的是一件好事。你知道，我們希望這種情況繼續下去。」

另一方面，鮑威爾重申，在今年的總統選舉年，他和聯邦儲備銀行都不會被政治壓力所左右。

「我們的決定不考慮政治因素。我們從來沒有考慮過。我們永遠不會考慮。」