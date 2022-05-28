今夏要拿准許證才能駕車到瀑布



麥魯瑪瀑布（Multnomah Falls）是俄勒岡州最高的瀑布之一，也是距離波特蘭市非常近的一個極受歡迎的旅遊景點。今個夏季準備駕車到這 “瀑布走廊”一遊的話，您就先要申請一個許可證。

麥魯瑪瀑布附近一帶有多條瀑布，組成了一條 “瀑布走廊”，每到夏季，很多遊客特別駕車沿著歷史悠久的哥倫比亞河公路，走遍沿途的瀑布，一邊欣賞哥倫比亞河令人心廣神怡的景色。為了減輕在同一時間到遊的車輛和非法泊車的情況，州運輸局推出駕車旅遊許可證，由5月24日開始，到這地區旅遊，要預先購買許可證。詳情如下：

甚麼時候需要有許可證：

由5月24日至9月5日，每天由早上9時至晚6時。

到那些地方需要這許可證：

根據俄勒岡州運輸部的指引，凡駕車經Bridal Veil 至Ainsworth 州立公園之間的一段哥倫比亞河公路，所有車輛都需要許可證，這段路大約在 84 號公路的 28 和 35 號出口之間。但如到訪 Vista House、Angels Rest trailhead、Latourell Falls 和 Bridal Veil Falls 均無需許可證。

司機需要在位於高速公路兩旁的登記處出示許可證，進入要許可證的範圍後，遊客可以在該地區逗留多長時間也可。但不能保證有停車位。到麥魯瑪瀑布，並打算將車停泊在82公路旁的停車場的人士仍然需要預先購買泊車證。

如何申請許可證：

可上 Recreation.gov 網上申請，遊客可到訪前兩星期申請，每輛汽車收費2元。

如乘座公交車或私人旅遊巴或駕單車的，則不需要有許可證。

為何需要許可證

這是州運輸局一項防止全新修葺的哥倫比亞河公路過於繁忙的管制措施。

其它方法到此旅遊：

－Sasquatch Shuttle 巴士，行走整條“瀑布走廊”，收費15元起。

－Gray Line ：在這條公路上設有9個站，遊客可隨時上落巴士，收費21元起。

－如不用經哥倫比亞河公路的，可乘坐 Columbia Gorge Express (哥倫比亞峽谷快車），行走84公路，往來波特蘭Gateway Transit Center 和Hood River 之間，停麥魯瑪瀑布，車費10元起。

州運輸局官員表示，許可證只是用作管制車流量的方法，同時也藉此減少違例泊車的情況，確保行人的安全，所收的2元只足夠支付網上付款的費用，所以基本上許可證是免費的。