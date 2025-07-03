今夏波特蘭將舉行兩場裸體騎行活動

（本報綜述）波特蘭受矚目的裸體單車抗議活動即將展開，今年夏季將舉行兩場世界裸體單車騎行，參加者將透過全裸騎行表達對自行車通行權、身體自主及減少石油依賴的訴求。

首場騎行由當地非營利組織Umbrella支持，訂於7月26日（星期六）晚間舉行，起點設在東北波特蘭的格蘭特公園（Grant Park）。民眾可於當天下午6點30分開始集結，活動將於8點30分出發。依慣例，具體行進路線不會事先公布，以避免圍觀人潮造成安全疑慮。

雖然波特蘭的公共裸體在法律上屬於違法行為，但法院對於作為示威抗議的裸體活動有所豁免。活動組織者特別強調，這不只是娛樂性質的騎行，更是強調交通多元性與環境意識的抗議行動。

在首場活動前，主辦單位將於7月12日（星期六）下午1點到3點，在Level Beer舉行募款活動，協助支付活動相關費用。

第二場裸體單車騎行由另一群自行車倡議者發起，將於8月9日（星期六）舉行，目前尚未公布集合地點。該團隊曾於2024年在原定活動取消後，臨時組織裸體騎行隊伍，先在北波特蘭的齊尼斯能源公司（Zenith Energy）進行抗議，再前往市中心河濱舉行舞會。今年他們計畫再次針對該燃料儲存企業展開示威，強調對化石燃料依賴的反對立場。

波特蘭的裸體單車活動屬於國際抗議運動的一環，但並未隸屬任何官方機構，市民亦可自由組織屬於自己的裸體騎行。由於此文化在當地已深耕多年，夏季同時舉辦多場活動並不罕見。