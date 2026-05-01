人在屋內坐 子彈穿牆過！ 波特蘭悍匪街頭掃射致3人受傷

（本報綜述）波特蘭西北區珍珠區（Pearl District）再傳槍響，一間人氣酒吧深夜遭疑似「駕車掃射」，子彈直接穿透外牆與大門射入室內，造成3人受傷。事件發生時，部分顧客正坐在店內，未曾接觸衝突，卻遭流彈擊中，場面驚險。

警方表示，案件發生於4月27日凌晨午夜過後，地點位於西北13街500號路段的River Pig Saloon酒吧。警員接報到場後，在現場發現兩名傷者，另有一人已由友人駕車緊急送醫。三人均為非致命傷，主要為腿部中彈，目前情況穩定。

酒吧業主哈塔爾（Ramzy Hattar）指出，從監控畫面來看，嫌犯疑似駕車到場後，對酒吧外裝卸區（loading dock）的人群開火。「我不清楚當時是否有人爭執，但畫面顯示車子停下後就朝外面的人開槍，隨後迅速逃離。」他說。

更令人震驚的是，多發子彈並未停留在室外，而是直接穿過建築外牆與入口大門射入酒吧內部，擊中正在消費的顧客。「當時裡面的人只是正常喝酒聊天，完全沒有參與任何衝突，子彈卻直接打進來，擊中幾位客人的腿部。」哈塔爾表示。

他補充，事發當時酒吧內人數不少，幸好員工迅速反應，協助傷者並穩定現場秩序，「沒有人會預料到會發生這種事，我要肯定員工當下的應對」。

警方目前尚未公布嫌犯身分，也未確認作案動機，案件仍在調查中。執法單位呼籲民眾，如掌握相關線索應儘速提供。

值得注意的是，這已是該區短時間內第二宗槍擊案件。就在前一天清晨，西北8街與Davis街附近也發生槍擊事件，另有一人受傷送醫。加上去年12月該酒吧附近曾發生持刀傷人事件，令當地治安問題再度浮上檯面。

哈塔爾表示，他在當地經營生意已15年，過去幾乎未見暴力犯罪，但2026年以來槍擊事件明顯增加，「最近的情況讓人非常不安，甚至每天都在重新思考是否還要繼續經營」。

當地居民亦表達憂慮。有住在附近的民眾指出，「原本只是出門喝一杯放鬆，現在卻要擔心安全問題，這種情況真的讓人難以接受」。

業者與居民普遍呼籲市府加強警力巡邏與治安管理，避免類似事件再度發生，否則恐進一步影響珍珠區的商業與夜生活氛圍。