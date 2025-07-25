人口危機:俄勒岡29縣出生人口少於死亡

（本報綜述）最新人口普查資料顯示，俄勒岡州正面臨日益嚴峻的人口挑戰——全州36個縣中有29縣出現「自然減少」現象，也就是死亡人數超過出生人數。其中某些縣的比例甚至高達2比1甚至3比1，出出生率持續下滑與人口老化交織的趨勢。

位於南部沿海的克里縣（Curry）情況最為極端，2024年該縣每誕生一名新生兒，就有三人死亡。專家指出，這類高死亡出生比主要出現在鄉村地區，人口年齡結構偏老，如果無法吸引新住民移入，當地人口將快速萎縮，衝擊勞動力與地方經濟。

俄勒岡整體雖然也面臨出生率偏低問題，但在波特蘭大都會區的人口表現相對穩定。華盛頓縣去年度出生人數比死亡人數多出近五成，是全州自然人口成長最高的縣。麥魯瑪縣也仍維持出生多於死亡的結構。

然而，自2020年以來，俄勒岡人口成長越來越依賴移民，特別是來自國外的移民。專家指出，自新冠疫情以來，搬入俄勒岡的人變少，離開的人變多，來自其他州的淨遷入人數轉為負值。若無外來移民支撐，整體人口恐將呈現負成長。

人口學家警告，長期的人口自然減少將影響州內稅基、公共服務與經濟活力。對以往仰賴人口紅利支撐發展的俄勒岡而言，如何提升生育率、延緩高齡化，並吸引並留住年輕人口，已成為迫在眉睫的挑戰。