交通預算缺口填上了　俄勒岡暫不削減交通服務

（本報綜述）俄勒岡州議會近日通過預算調整措施，成功填補州交通廳（ODOT）2.97億美元預算缺口，暫時避免裁員與交通服務削減。

此前，州交通廳因財政赤字嚴重，一度擔心連基本的道路維護資金都難以維持，並準備縮減人員和削減部分交通服務。隨著州議會採取補救措施，交通部門的短期財政危機暫時得到緩解。

為填補預算缺口，州議會通過兩項法案，其中一項要求削減8000萬美元開支，另一項則從多個項目中重新調配約2.18億美元資金，包括「安全上學路線」等計劃。

在削減開支的同時，州交通廳將保留130多個職位空缺不再招聘。不過交通部門表示，涉及公共安全、道路維護及車管局（DMV）服務的關鍵職位仍會繼續招聘。

州交通廳官員指出，近年來因財政不確定性，該機構人員已減少約15%。未來將採取分階段方式補充人員，優先恢復與公共安全和民眾服務相關的職位。

儘管短期危機暫時解除，但州交通廳仍缺乏長期穩定的資金來源。州長蒂娜·科特克此前提出提高交通相關稅費以支持交通系統運作，但該方案遭到共和黨議員批評。

反對團體此前收集超過15萬個簽名，要求將相關交通資金方案交由選民公投。共和黨方面也提出訴訟，希望將投票時間從5月初選改至11月大選。

州交通廳表示，州政府與州議會仍在討論長期資金解決方案，相關議題可能在2027年州議會會期再次討論。