交通部裁員近500人 12座維護站被迫關閉 

（本報綜述）俄勒岡州交通部週一通知將有近500名員工在本月底失去工作。州長蒂娜‧科特克在新聞稿中宣布，這波裁員將嚴重衝擊州內多個偏遠地區。

據悉，此次裁員共有483人受影響，主要是負責保養和修復全州7,300英里公路及超過2,700座橋梁的運營與維護人員。科特克警告民眾，未來路面坑洞修補、道路標線、沿路垃圾清理、防火作業及冬季除雪等服務都將減少。

「這場危機原本是可以避免的，我們仍有時間採取行動。」科特克表示，「到了冬天，如果立法機關與合作夥伴無法共同解決這個問題，俄勒岡人將會真正地被冷落在外。」

如果接下來幾個月內議員仍無法達成補足資金的方案，州政府將在明年初進一步裁員，雖然科特克並未說明第二輪裁員人數。

根據州交通部資訊，州內將有12座維護站關閉，雖然鄰近站點將接手部分業務，但服務水準會下降，若資金仍未到位，未來將關閉更多站點。

除裁員外，交通部還將削減或停止其他服務，包括州立公園休息區的日常維護、數百英里的公路重新鋪設，以及與波特蘭市合作清理高速公路附近無家者營地的協議也將終止。另有449個空缺職位不再招聘，且本財政周期內不再添購設備，導致超過半數營運設備屆滿服役年限後無法汰換。

這些措施旨在彌補本財政兩年期高達3.5億美元的高速公路基金赤字。該基金主要依賴車輛管理局（DMV）費用、燃油稅與卡車公司稅收，但收入已趕不上通脹與日益增加的交通需求。交通部全州擁有約4,700名員工，主管多次敦促議會在本次會期通過新的交通資金方案，但因黨派分歧，未能成案。

今年會期最後一天，民主黨曾試圖通過一份規模有限、足以避免裁員的資金法案，但因共和黨拒絕放行程序性障礙，未能在同日進行投票，最終無法拯救任何資金提案。