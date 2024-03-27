交通部考慮在US26和OR217公路徵收通行費以緩解擁堵

(本報綜述)俄勒岡州交通部（ODOT）近期考慮在US26和OR217公路徵收通行費，以應對波特蘭西部區域日益嚴重的交通擁堵問題。在該區域擁有多家大型雇主企業，人口不斷成長的同時，交通堵塞已成為日益嚴重的問題。

交通部認為，該地區的交通擁堵問題需要綜合解決方案，而徵收通行費就是其中之一。華盛頓縣的大型雇主企業，如英特爾、耐吉和吉尼試驗室等，以及該地區不斷增長的人口，使得US26號公路和OR217號公路在早晚高峰時段經常出現嚴重的交通擁堵現象。

交通部在與地方政府、交通機構和社區組織合作進行的一項研究中發現，有許多人居住在Gresham地區，但卻通勤到華盛頓縣西部。為了減輕交通擁堵，交通部和其他相關機構提出了一系列解決方案，其中包括研究可能的通行費徵收方案。在此之前，州長蒂娜·科泰克已經發出指示，因為公眾反對意見日益增加，暫停了在波特蘭大都會區I-205和I-5周圍徵收通行費的計劃。

先前進行的模擬顯示，在US26和OR217公路徵收通行費，可以改善車輛出行時間，並減少擁塞。此外，交通部也考慮了其他措施，如建造新的隧道和橋樑，以及擴建道路，以改善交通狀況。

儘管存在一些反對意見，但交通部表示將在與社區合作的基礎上推進該計劃。這項措施旨在從社區層面推動解決方案的實施，以便更好地滿足當地居民的需求，並提高方案的接受度。