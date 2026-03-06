交通部爆2.89億美元缺口 各類服務獎大縮水

（本報綜述）俄勒岡州交通局（ODOT）出現2.89億美元預算缺口，州議員近日提出緊急填補方案。若在未來幾天內獲通過，民眾最直接感受到的影響，將包括DMV辦事等待時間變長、部分橋梁與道路安全工程延後，以及行人與學童安全改善項目縮減。

根據提案，交通局將暫不填補超過100個空缺職位，以節省人事開支。州長蒂娜·科特克表示，雖然目前不會裁員，但長期保留職缺空缺，勢必影響部門運作效率。對一般民眾而言，這意味著辦理駕照、車輛登記等業務可能更耗時。

此外，州府將把原本用於橋梁升級、行人設施改善、安全工程以及航空、海運與鐵路建設的1.08億美元經費，轉用於基本道路維修。換句話說，橋梁抗震加固、人行道改善以及部分安全工程，可能延後或規模縮小。

「安全上學路線」計劃也將被削減1700萬美元。該計劃原本用於改善學童步行與騎自行車上學的安全設施，例如增設人行橫道、號誌或減速設施。未來相關工程數量可能減少。

交通局之所以面臨更大壓力，是因為其主要收入來自汽油稅、DMV費用及卡車相關收費，但這些收入未能跟上成本上升。去年原本通過的加稅方案，因公投程序將於今年11月交由選民表決，目前尚未生效，導致資金缺口持續擴大。

議員表示，已經核定並撥款的具體工程不會被取消。不過，新項目啟動數量將明顯減少。

該預算調整方案目前仍需州議會最終表決。若順利通過，相關影響預計在未來幾個月內逐步浮現。州府也預告，將在2027年長會期期間，再次推動更全面的交通融資方案，以尋求長期解決之道。