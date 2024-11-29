交友不慎：朋友非法持槍 誤傷女孩致重傷

（本報綜述））一名16歲Gresham少女娜奧米·布里格斯（Naomi Briggs）在比弗頓遭遇槍擊，目前正在加護病房（ICU）與死神搏鬥。事件發生於11月21日清晨，嫌疑人斯凱·科布特（Sky Korbut）因非法持槍和不當使用槍支致人重傷被逮捕，並面臨多項刑事指控。

警方報告顯示，11月21日凌晨4點55分，娜奧米與朋友科布特在比弗頓西南地區的一處住所內。科布特聲稱，當他試圖將一把放在狗籠上的手槍移至書架時，槍支意外走火，子彈擊中了娜奧米的腹部。案發後，娜奧米立即被送往俄勒岡健康與科學大學（OHSU），接受緊急手術。

醫生指出，子彈穿透了她的腸道、膽囊、肝臟、胰腺和下腔靜脈，損傷嚴重。在三天內，她接受了四次手術，輸血量高達20升，目前情況仍然危急。娜奧米的母親安德烈亞·布里格斯透露，事發當時，她收到女兒發來的簡訊：「媽媽，我中槍了，請幫幫我！」但隨後手機斷線，讓她陷入驚恐與無助。「這就像一場噩夢，」布里格斯說。「醫生告訴我，她可能無法撐過去，這是一場艱難的掙扎。」

警方調查顯示，科布特曾因未通過背景審查被拒購槍。無法合法購買槍支後，他於波特蘭唐人街街頭，以650美元購得一把非法手槍。

事發時，受害者在凌晨到訪科布特家中，兩人正準備「閒聊消磨時間」。科布特聲稱，他在移動手槍時，手指仍停留在扳機上，並且槍口水平指向受害者。不慎走火後，子彈擊中了受害者的腹部。

基於科布特非法持槍和對槍支的不安全操作導致受害者重傷，警方以攻擊罪和非法持有槍支罪對其提起指控。儘管事發後被捕，他目前已獲釋，並將於12月2日再次出庭受審。

娜奧米的家人已在GoFundMe上發起募款活動，以幫助支付不斷攀升的醫療費用。她的母親呼籲其他父母珍惜與子女相處的每一天：「抱緊你的孩子，你永遠不知道下一刻會發生什麼。」克魯茲則警告公眾重視槍支的危險性：「槍不是玩具。它們看似酷炫，但一旦發生這種事情，後果不堪設想。」這起悲劇再次引發了對非法槍支交易和槍支管理的社會關注，也提醒人們應更加重視槍支安全和操作責任，以避免類似悲劇的重演。