亞馬遜擬裁員三萬人　西雅圖科技圈再受衝擊

（本報綜述）根據路透社報導，亞馬遜（Amazon）本週計劃裁減多達三萬名企業行政員工。這將是亞馬遜成立以來最大規模的一波裁員行動，約占公司白領人員總數的10%。

據悉，這次裁員主要針對公司內部的管理與行政職位，並非倉儲或物流部門。雖然亞馬遜官方尚未回應媒體詢問，但消息人士指出，裁員屬於公司長期「精簡組織結構」與「削減管理層」計劃的一部分。

亞馬遜自2022年底至2023年初，已先後裁撤約2萬7千名員工。今年以來仍持續在雲端運算與支援團隊進行小規模調整。若再裁員3萬人，將成為近年全球科技業中最大單次裁員潮。

疫情期間科技產業大幅擴張，亞馬遜、微軟、Google與Meta等巨頭大量招人以應付線上消費與雲端需求激增。然而，隨著通膨升高與需求回落，各公司紛紛收緊開支。微軟與Meta去年各自裁員約一萬人，Google也削減相近人數。業界普遍認為，這一波「科技收縮」是AI人工智慧轉型前的必要調整。

亞馬遜執行長安迪·賈西曾於年初在員工信中坦言，人工智慧將「重塑公司的人力結構」，未來某些職位將因自動化而減少，同時創造出新的工作崗位。他表示，公司正利用AI提升效率，「未來幾年員工總數將逐步縮減」。

儘管裁員，亞馬遜仍在大舉投資AI與雲端基礎建設。公司2025年的資本支出預計超過1,000億美元，高於去年的830億美元，其中相當部分用於建設資料中心與採購高效能晶片，以支撐AI人工智慧運算需求。

微軟也展現相似趨勢，其2025財年資本支出達882億美元，創歷史新高，並計劃在三個月內再投資約300億美元強化雲端與AI基礎設施。

亞馬遜總部位於華盛頓州西雅圖及其近郊的貝爾維尤與雷德蒙市，共雇用約6.4萬名白領員工。上一次裁員波及西雅圖地區超過2,300人。根據州政府資料，今年截至目前，已有逾4,100名西雅圖科技業員工被裁，其中3,100人來自微軟。

分析人士指出，AI帶來的生產力提升讓企業在成長之際反而需要更少人手。這場由AI驅動的產業重組，或許才剛剛開始。