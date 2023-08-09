亞馬遜提示消費者警惕最新的網絡詐騙手法

（綜合報導）全球電商巨頭亞馬遜最近發出警告，提醒消費者警惕網絡騙子正在使用多種新策略來盜取用戶的個人消息和支付詳情。

其中一個被廣泛採用的欺詐方式是，騙子會發送郵件假稱用戶的亞馬遜Prime帳戶被盜，並聲稱有人成功輸入了用戶的帳戶密碼。他們然後會引導用戶點擊一個鏈接，進行身份驗證並更改密碼以重新激活帳戶。這一系列的行動最終目標是騙取用戶的支付消息。

另一個常見的騙局是，騙子會聲稱用戶的帳戶將被凍結或刪除，誘導用戶點擊一個鏈接進行帳戶驗證，以竊取用戶的登錄消息。此外，一位名叫Holly Springs的女性，就在一次詐騙中失去了超過16,000美元的積蓄。她收到一封郵件，聲稱她在亞馬遜購買了一些商品，但實際上她並沒有。然後，騙子說服她購買並揭示禮品卡的金額，以“防止進一步的欺詐”，結果卻導致她的大筆積蓄被騙。

為防止用戶受到這類欺詐的傷害，亞馬遜提醒所有消費者，始終通過亞馬遜的移動應用程序或官方網站進行任何客服諮詢，技術支持或帳戶更改。此外，亞馬遜還強調，用戶應對那些聲稱“必須立即採取行動以保護帳戶”的消息保持警惕。亞馬遜明確表示，他們絕不會要求用戶在亞馬遜平台之外的任何地方透露密碼或驗證個人敏感消息。