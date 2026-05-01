五角大廈改名「戰爭部」 改名要花五千萬？

（本報綜述）美國國防部近日提出一項引發廣泛關注的計劃——將現行「國防部」（Department of Defense）正式更名為「戰爭部」（Department of War），並預估相關更名成本將超過5000萬美元。此舉不僅涉及龐大開支，也在政治與社會層面掀起爭議。

根據五角大廈提交的文件，這項更名計劃源於川普總統去年9月簽署的行政命令。國防部長皮特·赫格塞斯隨後已在內部指示中開始使用「戰爭部」名稱，目前五角大廈部分標誌與文件也已悄然更換，但法律層面的正式更名仍需國會批准。

支持者認為，「戰爭部」這一名稱具有歷史傳承意義。美國在1947年以前，軍事機構即使用「戰爭部」稱呼，並在該名稱下參與了1812年戰爭、第一次世界大戰及第二次世界大戰。川普政府表示，恢復舊名有助於重塑軍事威信，強化國家安全形象。

不過，反對聲音同樣強烈。有批評指出，在當前政府一方面強調削減浪費、打擊不必要開支的同時，卻投入超過5000萬美元用於更名，難以令人信服。更有觀點認為，「戰爭部」這一名稱本身帶有強烈進攻性，可能對美國對外形象產生負面影響，尤其在當前國際局勢緊張背景下，更容易被解讀為軍事立場強硬升級。

從成本來看，這筆開支主要用於更換全球各地軍事機構標誌、文件抬頭、官方系統名稱等。其中約4460萬美元將用於各防務機構，350萬美元用於各軍種部門，300萬美元涉及國防部長辦公室及華盛頓總部，另外還有約40萬美元用於聯合參謀長聯席會議及國民警衛隊等單位的系統調整。

五角大廈方面表示，為降低成本，將採取「逐步更換」策略，例如先使用現有庫存文件，待用完後再印製新名稱版本，並透過集中採購方式更新標誌，以減少浪費。