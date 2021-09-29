亂用伊維菌素治新冠 中毒民眾大增

（綜合報導）自從伊維菌素（ivermectin）被錯誤宣傳為可治療新冠肺炎後，美國民眾因使用這種抗寄生蟲藥物而導致身體出現嚴重副作用的人數已暴增逾一倍。在俄勒岡州，自8月起至今，已有5名州民因服用伊維菌素需送院診治。

伊維菌素是一種用於治療寄生蟲的藥物，例如動物的腸道寄生蟲和人類的疥瘡 。它本身價格低廉，並廣泛用於世界上寄生蟲感染常見的地區。

俄勒岡醫科大學醫院（OHSU）表示，至目前為止，仍未有任何的臨床數據證明伊維菌素可治療新冠肺炎。美國食品藥物管理局（FDA）和生產伊維菌素的藥廠Merck亦有同樣的聲明。

OHSU的俄勒岡州毒物中心醫學主任亨德里克森說：“新冠肺炎是一種毀滅性的疾病並且病情可能非常嚴重，但公眾不需要，也不應該使用未經證實且有潛在危險的藥物來對抗它。”

自8月1日至9月14日期間，俄勒岡州毒物中心共處理25宗企圖服用伊維菌素來治療新冠的個案，25人中有5人需住院，住院的5人中，有2人情況嚴重需入住重症監護病房。醫生指，這等病人出現的症狀包括精神錯亂、平衡問題、低血壓和癲癇發作等。病人年齡由20多歲到80多歲，其中以60多歲的最多。

美國食品藥物管理局（FDA）表示，今年來已接獲49宗民眾使用伊維菌素治療新冠肺炎有關的病例，人數遠多於去年全年的23例；其中的死亡病例占14例。不過，FDA表示，由於數據有限，無法判定這些病例的死因，是否與伊維菌素或其他原因直接相關。

儘管美國監管機關並未核准以伊維菌素治療新冠肺炎，但一些保守派評論者已將伊維菌素宣傳為新冠肺炎的潛在治療方式，導致這款藥的使用大幅增加。研究機構IQVIA的數據顯示，截至8月13日為止的一周，伊維菌素的門診處方量已暴增至疫情前的24倍，達到88,000份。

州衛生局官員表示，州民如服用伊維菌素後出現不適，應立即致電毒物中心1-800-222-1222。