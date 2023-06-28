中華獎學金基金會網上頒發獎學金
（本報訊）中華獎學金基金會（Chinese Scholarship Foundation）公佈了今年的獎學金
得主，並於上周日（25日）舉行了網上頒獎儀式，向45名優秀的應屆高中畢業生頒發下學年度的獎學金。
中華獎學金基金會董事局成員共有16人，包括：主席張梁美麗，成員：Sabina Huynh, Betty Junell, Henry Jung, Louis Lee, Rebecca Liu, Thomas Liu, William Saiget, Gloria Wong, Irene Wong, Jane Wong, Janine Wong, Scott Wong, Toy Wong, Ron Woo, Shirley Yee。他們均出席了頒獎禮，並向出席的得獎學生發表鼓勵的說話，並祝賀畢業生們前程似錦！
今年獲獎45個獎學金得主如下：
Kyla Zhang 獲Dr. Sam B. and Betty Liu 紀念獎學金
Jian Feng Tan 獲Wing Kong Chan 紀念獎學金
Chelsey Chan 獲Warren and Ella Chung 紀念獎學金
Cailyn Xin Bunker 獲Ying Shun Wang 紀念獎學金
Nicole Grace Huang 獲Liu Chi 紀念獎學金
Natalie Zoller 獲George and Mary Leong 紀念獎學金
Jayce Chen 獲Elizabeth Wong and Mrs. J.P. Quon 紀念獎學金
Kaiyee Wong 獲Elizabeth Wong and Mrs. J.P. Quon 紀念獎學金
Vincent Sei Yip 獲Shelton and Isabella Low 紀念獎學金
Gabriella Lige Wong 獲Andrew Yang 紀念獎學金
Melinda Lin獲Tarcy N and Priscilla Lee 紀念獎學金
Kayley Sugia Luu 獲 Wing Jung and Poy King Lee 紀念獎學金
Jared Asher Lang獲Bruce and Gloria Wong 獎學金
Emily Lee Zou獲Robert K. Saiget 紀念獎學金
Marilyn Chenault 獲Kelly H. Wong 紀念獎學金
Jayden Jing Zeng獲Kelly H. Wong 紀念獎學金
Rita suyan Lui 獲Harlan and Nancy Luck 紀念獎學金
Alicia Yuan Li 獲Fred M. and Jane S. Wong 獎學金
Kennedy Cheung 獲David Lee Quan 紀念獎學金
Ellen Zhang Dong 獲Jack and Hazel Lee 紀念獎學金
Victor Zelin Li 獲Ronald and Joanne Woo 獎學金
Helen Pytynia-Hiller 獲Hap Y. Wong 獎學金
Nathan Wu 獲Frank and Sui Fong Leong 紀念獎學金
Sydney Rou Simmons 獲Randy and Sherri Lee 獎學金
Jessie Lui 獲Jimmie and Kim Luey 紀念獎學金
Julie Zeng 獲Miguel and Alice Chang 獎學金
Isabelle Reksopuro 獲Lin Kong 獎學金
Iris Lin Yan 獲Louis and Rosemary Lee 獎學金
Carmel Jadyn Sun 獲Rosa L. Kong 紀念獎學金
William Iain Thistlethwaite – 波特蘭高雄姊妹市協會獎學金
Aileen Chen 獲Oregon C.C.B.A. 獎學金
Shaye Elizabeth Hazen 獲Oregon C.C.B.A. 獎學金
Regina Waiyan So 獲Wong Family Association 獎學金
HaodongHuang獲Wong Family Association 獎學金
Katelyn Marie LeBlanc獲中華獎學金基金會獎學金
Justin Robert Shih 獲中華獎學金基金會獎學金
LeAnne Ho 獲中華獎學金基金會獎學金
Annaka Cami Chan 獲中華獎學金基金會獎學金
David Randy Lee 獲中華獎學金基金會獎學金
Karina Abigail Lee 獲中華獎學金基金會獎學金
Chengen Li 獲中華獎學金基金會獎學金
Maxwell Ray Martinson 獲中華獎學金基金會獎學金
Nicola Jing Yi Xu 獲中華獎學金基金會獎學金
Ginna Gia Yu 獲中華獎學金基金會獎學金
Tanner Zhu 獲中華獎學金基金會獎學金