中華會館舉行新一屆董事就職 李汝堯連任主席  廖懷澤當選副主席

（本報訊）新一屆中華會館董事局成員在1月8日，透過視頻舉行就職禮。2023年主席繼續由李汝堯連任，廖懷澤當選副主席，其他董事局成員如下：陳立民，陳維貞，陳明球，周世昌，張梁美麗，李燕玲，鄺秉麟，李素英，李雪霞，李良光，李兆敏，李泳林，雷兆祥，任紅葆，黃國民，黃美珍，黃秀蘭，應書琪，張思思，甄文玉，蔡新宇，雷活旋，胡麗霞，雷培新。來自多個團體的代表亦有參加，見證中華會館新一屆職員就職。

被會員投票選出的各職位人員，在華裔法官Jim Fun的帶領下宣讀誓詞，中華會館新一屆董事局成員隨即宣佈正式上任。

之後，李汝堯主席發表講話。他首先總結中華會館在2022年的工作：這包括浪花墓園及中華會館在Baker City的中華墓園的清明節祭祖活動；波特蘭唐人街歷史博物館的金龍遊行活動。中華會館的龍舟隊在去年玫瑰節的龍舟競賽中贏得冠軍。在社區方面，去年重辦因疫情已停辦兩年的夏日郊遊會；參加美洲龍岡親義總公所在本地舉行的懇親大會；又與其它亞裔團體和市縣政府合作舉辦反仇恨活動，並多次在社區舉辦公開座談會，向政府和警察部門傳遞華人社區對治安的擔憂。至於年前的中華會館選舉風波引起的法律訴訟，中華會館終獲勝訴。

同時，李汝堯主席列出他在2023年的工作目標：

－擴大惠及華人社區的項目；

－加強中華學校的語文課程；

－改善中華會館博物館的收藏和展品；

－努力改善與傳統僑社的關係；

－繼續與波特蘭警察局的亞太裔諮詢委員會合作，打擊仇恨罪行；

－中華會館將進行多個建築項目，包括會館大樓的修繕工程，翻新唐人街的牌樓等。

最後，李主席期望新一年能與各董事會成員及各社團機構合作，增進彼此間的聯繫，為波特蘭的華人社區努力，再創佳績。

新一屆董事局成員請看附圖。