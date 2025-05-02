中華會館宴請應屆高中畢業生  慶祝學生即將展開人生新里程

（本報訊）俄勒冈中華會館於4月27日周日下午五時假座悅龍酒家為應屆高中畢業生舉辦畢業慶祝晚宴，慶祝畢業生們即將展開人生新里程，也祝賀家長們對子女多年的悉心栽培見成果。

晚會由中華會館秘書李素英主持，首先由波特蘭中華獎學金基金會主席Shelley Wong－Kamikawa 講話。Shelley提到中華獎學金早在1963年成立，到1965年獨立登記成為一個教育性非營利機構－「波特蘭中華獎學金基金會」，一直以來與中華會館一同支持本地的華裔學生繼續接受高等教育的機會。

每年「波特蘭中華獎學金基金會」根據學生的學業成績、社區服務、領導活動、文化活動、經濟需求和/或體育參與等情況，向高中畢業生頒發獎學金。自1963 年以來累計已頒發了超過 70 萬美元的獎學金和學術獎勵。

中華會館主席廖懷澤在應邀講話時，恭賀每位畢業生即將達入人生的新階段。他指出學生以不同的學習方式做到今天成績，明天也選擇入讀不同的大學，包括常春藤大學、或是社區大學，但懂得回饋社區是非常重要的。希望他日完成大學課程後，都能為幫助自己社區繼續成長出一分力。

每年大會都會邀請一位華裔成功人士到來為應屆業生說一些勉勵的說話。今年的嘉賓是Michael Yun。Michael是一位園境設計師、園境生態學家及多媒體藝術家，一直為爭取公共空間的平等性而努力。他也被邀為曾是本地華人墓園的朗花墓園設計紀念公園。

Michael 以「努力成為最好的自己」為題，與畢業生們共勉。他說 : 傳統思想認為：人生目標是要賺很多錢、成為名人、做自己喜歡的事，那就算得上是有一個快樂的人生。但無論您是如何的富有、如何的有名、如何安樂，只要您是在一個在仍要面對困難的社區內生存，您都不可能做到一個最好的自己，除非您參與社區、回饋社區。

他指出，中華會館是18世紀首批在美成立的華人組織，目的是幫助當時備受歧視的華人社區。中華會館今天仍能屹立，實在有賴無數代華人的付出，包括我們的上一代以及目前年輕的一代。他建議學生們在考慮自己前途的同時，亦應該為自己創建人生，要認識這些價值觀，知道當您遇到困難時，在這社區內總有人能幫助和支持您。他以「朗花紀念公園」為例來講述參與社區的重要性。

他指出，朗花墓園早在1870年至1927年間已是本地華人的墓園，當時由中華會館租用，葬有超過3000名華人。在排華法案期間，麥魯瑪縣政府接收了這地並在上面建房。至2005年縣政府擬將建築物拆卸，再建造房屋。就因為一班關注華人社區的人士，一同阻止政府繼續無視華人社區的行為，直到目前獲政府撥款，在這塊土地上建造紀念園。這都是一班參與社區、為華人社區所作無私奉獻社區人士堅持的成果。他強調：有這樣的行為才可以說做到一個「最好的自己」，這才是真正令自己開心的事。

今年的宴會是中華會館自疫情停辦後，首次重辦。但由於私隱條例，學校不可能向外界提供校內華裔學生的資料，所以一直以來，要聯絡每位華裔應屆畢業生都不容易。今年參加的學生較往年遜色，中華會館希望認識或家有高中學生的朋友和家人們，歡迎與中華會館聯繫，到明年再為畢業生慶祝時，能及時通知出席。