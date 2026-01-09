中華會館凝聚新老僑社團迎元旦 新任經文處處長林美呈親臨送祝福

（本報訊）波特蘭多個新老僑團和組織在上周六（1月3日）齊集於中華會館大堂，迎接2026新的一年的到來。駐西雅圖台北經濟文化辦事處新任處長林美呈以及僑教中心主任王偉讚親臨與僑界見面互送祝福，並舉行了簡單的升旗儀式。

今年的元旦活動與往年有別。中華會館主席廖懷澤表示，一直以來台灣團體都是這項活動的受邀嘉賓，但今年的元旦活動則改由傳統僑社與台灣團體聯手主辦。傳統僑社與台灣團體同屬本地華人社區的成員，近幾年來經常有緊密的合作。今年開始作出大革新，希望本地說廣東話的傳統僑社以及台灣的團體能彼此支持和在華人社區的福祉上更加團結。

而同是僑務諮詢委員的波特蘭高雄姊妹市協會主席陳紀昭對新的做法表示歡迎。他提到傳統僑社與台灣團體，大家都有著同樣的文化背景，如今大家能夠團結起來，在美國社會中顯示華人的力量，特別是在選舉期間，一同支持與我們有著同樣核心價值的候選人。他特別感謝新舊僑領們的努力，早期如應書琪先生至現今的廖懷澤先生等，促進了彼此間的聯繫與合作。

新任處長林美呈在發言時也回應了這個新安排，處長表示，華人社區要團結起來及融入主流社會，並在當中成為一股新力量，這樣除了能代表我們的身份外，更能讓主流看到我們的價值。林處長強調經文處能夠與所有的社區組織合作，並期待在新一年更頻密的與社區攜手，創造更多成果。

僑教中心主任王偉讚則感謝各界對經文處的支持，希望在新的一年大家能繼續支持，為僑社的福祉共同努力。

在會上，蒞臨的各個社團代表均有機會自我介紹，增強僑社間彼此認識。

出席活動的僑社包括中華會館、合勝堂、秉公堂、至孝篤親公所、龍岡親義公所、溯源公所、李氏公所、黃氏公所、粵聲社、同源會、工程師學會、波特蘭高雄姊妹市協會、臺灣同鄉會及俄勒岡臺灣工商會以及海外青年文化大使等。活動中，林美呈處長和王偉讚主任分別向各僑社代表派發紅包或禮品。在升旗禮後，國際醒獅隊的瑞獅到來祝福，熱鬧的鑼鼓聲為大會帶來了熱鬧的氣氛。

會後，西雅圖台北經文處邀請與會代表共赴華埠金馬酒樓享用午餐。整場活動在祥和喜慶的氛圍中圓滿落幕。