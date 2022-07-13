中國田徑代表團抵波迎戰尤金世錦賽 俄勒岡華人社團設宴歡迎並壯行







（本報記者王星報道）7月9日晚上，俄勒岡華人聯合會、波特蘭萃勝工商會在「名港大酒樓」設宴，歡迎中國田徑運動代表團部分成員，並為健兒們即將出征尤金參加2022世界田徑錦標賽壯行。

中國僑聯海外委員曹國財、俄勒岡華人聯合會會長朱介眉、副會長靖奇錚，俄勒岡統促會會長靖東升，萃勝工商會會長余建華、元老溫紹廉、溫紹儉等人在酒楼迎候代表團成員到來；中國田徑協會副主席、田徑代表團副總領隊田曉君，田協競走部長何軍和部分競走、馬拉松運動員及工作人員出席了宴會。

在晚宴現場，田曉君和朱介眉分別接受了採訪。據採訪獲悉，世界田徑錦標賽為田徑運動最高賽事。2022田徑世錦賽在美國舉辦尚属首次，將於7月15日至24日在俄勒岡州「田徑之城」尤金舉行。 為參加本次田徑錦標賽，中國田徑隊派出了由23名男運動員和30名女運動員組成的參賽隊伍，實力超強，其中多名運動員為世界冠軍，將參加23個項目的角逐。

「先期到達並出席今晚活動的是12名競走運動員和2名馬拉松運動員，有2016年里約奧運會競走冠軍劉虹，2021年全運會和兩屆澳門國際馬拉松冠軍張德順，2018年亞運會競走冠軍王凱華，世界田徑競走團體錦標賽冠軍馬振霞等，還有幾位馬拉松運動員，成績排名也在世界前幾名，總體實力强，是一支力爭奪冠的隊伍。」田曉君說。

他還希望通過本報向俄勒岡華人華僑的支持和鼓勵表示感謝，將在賽場上以最好的表現力爭優異成績。

朱介眉在採訪中表示，今晚為遠征世錦賽的祖國健兒設宴，既是歡迎也是壯行，表達我們俄勒岡華人華僑的一份敬意和期望。他說，田徑代表團的領導和運動員們久經沙場，經歷了多次大賽的洗禮，創造了田徑運動的輝煌。我們相信在這次迎戰尤金世錦賽中，一定能夠重顯神威，再創佳績。