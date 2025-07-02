中國球員楊瀚森入選NBA波特蘭拓荒者隊

（本報綜述）在美國紐約舉行的2025年NBA選秀大會上，中國年輕中鋒楊瀚森以首輪第16順位被波特蘭拓荒者隊（Portland Trail Blazers）選中，成為本屆選秀最大的冷門之一，並引發北美華人社群和中國球迷的廣泛關注。

現年20歲的楊瀚森，來自中國職業籃球聯賽（CBA）青島隊，身高2米16，臂展達2.2米。上賽季，他在CBA場均貢獻16.6分、10.5個籃板、2.6次阻攻和3次助攻，投籃命中率接近59%，同時連續入選全明星陣容，被譽為中國籃壇最具潛力的內線球員之一。

拓荒者隊總經理喬·克羅寧表示，楊瀚森在身體條件、比賽理解及傳球能力方面展現出極高天賦，稱其有望成為「中國版約基奇」。克羅寧透露，球隊在過去兩年多次派遣球探前往中國觀察，並邀請楊瀚森來美試訓，因此決定提前使用首輪選秀權將他挑選入隊。

「我們清楚這可能被外界視為‘選得太早’，但我們希望先下手為強，」克羅寧說。

這一歷史性時刻恰逢楊瀚森20歲生日的前一天，被他本人視為一份特殊的成年禮。選秀現場觀眾對這一決定感到意外，不少媒體也稱這是本屆選秀最具話題性的選擇。

根據NBA新秀合約制度，第16順位新秀首年薪資約380萬美元（折合約人民幣2750萬元），前兩年為保障合約。若順利履行四年合約並達到激勵條件，總收入有望達到約1700萬美元。

此消息在北美華人社群和國內球迷圈迅速引發熱議，許多人在社交平台留言祝賀，認為這將為中國籃球帶來新的希望。楊瀚森的母隊青島男籃也發表聲明表示：「這是中國籃球的驕傲。」

接下來，楊瀚森將先代表拓荒者參加夏季聯賽，並可能先在發展聯盟（G League）積累經驗，逐步適應NBA高強度比賽節奏。外界普遍期待他能延續姚明、易建聯等前輩的腳步，開創屬於新一代中國球員的篇章。