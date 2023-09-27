中國外交學會代表團訪問俄州 鞏固中美友好互惠的民間往來

（本報記者俄廣才俄廣才攝影報導）9月17日晚，中國外交學會會長、全國人大常委、全國人大外事委員會副主任委員王超，率中國外交學會代表團一行抵達波特蘭。外交學會代表團成員有：中國外交學會美大部主任蔣曉茗、副主任雒春建，美大部工作人員呂婷、張鑫，行政秘書黃曉純。

中國駐舊金山總領館總領事張建敏、政新處主任羅爽，俄勒岡中國理事會執行主席藍進、副主席應書琪，以及波特蘭玫瑰爵士使團前往國際機場迎接。

訪問期間，王超會長會見了俄州國會議員布魯 梅瑙爾（Oregon Congressman Blumenauer）波特蘭辦公室主任賈森 利特爾（Jason Little），俄州財務長托比亞斯 里德（Tobias Read），同時會見了俄州參議員、俄勒岡中國理事會福建分會主席盧 弗雷德里克（Lew Frederick）。

賈森轉達了國會議員布魯梅瑙爾對中國人民外交學會代表團訪問俄州表示歡迎。參議員盧 弗雷德里克講述了訪問福建及中國其他地區所留下的美好回憶，及對中國的更進一步的了解。中國外交學會會長王超及駐舊金山總領館總領事張建敏均表示，歡迎並支持國會議員和州參議員有機會再次訪問中國。雙方就共同持續發展友好關係進行了深入友好地交流。

9月18日，王超會長率外交代表團一行前往州府，會見俄州參議院議長羅布 瓦格納（Rob Wagner）、州參議員邁克爾 登布羅（Michael dembrow）等州府官員。

王超會長在午餐會上講話時表示，歷年以來，中國人民外交學會對中國的外事交流、外國代表團訪問中國、以及民間交流一如既往地給予了大力支持。歡迎俄州各界人士到中國訪問、交流、遊覽。

州參議長和參議員對此均表示感謝，並對訪問中國持積極態度。參議員登布羅特別介紹說，今年十月份將帶領俄勒岡州中國理事會友好訪華團進行疫情後的首次訪華。期間將訪問北京、天津、福建、蘇州、上海，與俄州友好省州、友好州市，在經貿、氣候與可持續性發展、旅遊、教育等方面深入交流，鞏固友好互惠的俄州與中國的民間交往。

王超會長與張建敏總領事對此表示歡迎。會後，代表團一行參觀了正在維修、更新中的參議院大廳等建築。

俄勒岡中國理事會執行主席藍進表示，從2002年至今，中國外交學會在這20多年間接待了眾多俄州議會代表團及民間代表團。他們與俄勒岡州中國理事會是久經考驗的好夥伴，是中美民間交流的踐行者和見證者。俄州與中國民間交流的可持續性，有著外交學會極大的貢獻。

藍進指出，國家主席習近平在會見美國比爾及梅琳達 蓋茨基金會聯席主席比爾 蓋茨時曾這樣說道：「中美關係的基礎在民間，我們始終寄希望於美國人民，希望兩國人民友好下去。」這次外交學會王超會長與張建敏總領事在州府與參議院議長和其他議員的會面，正是實踐夯實民間交流基礎，為鞏固中美民間友好做出的新的努力。