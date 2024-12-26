世界龍岡親義總會舉行第十九屆懇親代表大會 砵崙龍岡主席張新率團參加

（社團來稿）今年12月6至9日，世界龍岡親義總會第十九屆懇親代表大會一連四天，在廣東開平單水口龍岡古廟隆重召開！來自世界31個國家和地區代表及團體共一千二百人出席了會議。砵崙龍岡親義公所由張新主席率團參加，親身與來自世界各地龍岡一千多名成員一起見證文化與親情的延續。

龍岡宗親會可說是全球華人歷史最悠久、分佈最廣泛、凝聚力最強的民間團體。在1800 年前的三國時代，劉備、關羽、張飛、趙雲四先祖發揚忠義仁勇精神，桃園結義，古城聚會，同心同德，結成生死之交，在華夏的歷史長河中留下了光輝形象，流芳百世！

近代的四姓後裔在開平成立了龍岡宗親組織，並建造了龍岡古廟，可以說是全球百多龍岡公所單位發祥地。世界龍岡親義總會（世總）於1960 年在香港成立至今已有60多年，1968 年世總搬遷台北市一直至今。雖已舉辦過18屆懇親代表大會, 但從未在龍岡古廟舉辦，今屆屬首次，所以意義非凡。今次大慶典盛會，讓四姓世誼能榮歸家鄉，共聚古廟，傳承祖德，共襄盛舉。

作為世界龍親義總會會員之一，砵崙龍岡親義公所今次由主席張新帶隊，率領六位代表參加。

12月7日早上，各地代表齊集有三百多年歷史的龍岡古廟舉行莊嚴肅穆的祀祖禮，追念四先祖。之後，懇親代表大會正式宣佈揭幕，在奏過中華人民共和國國歌及龍岡之歌後，續由世界龍岡親義總會主席關慶豐、龍岡古廟管委會主席劉真本，以及多位代表團團長及元老致詞，隨後有精彩龍獅隊表演，生龍活虎，人聲歡呼全場沸騰。

大會期間，各團體主席代表召開會議，報告各地宗親發展現狀，討論龍岡發展大計 ，並一致通開第二十屆世界龍岡懇親大會在馬來西亞舉行。

本次大會籌劃經年，由世總懇親籌備委員會及開平水口龍岡祖廟和龍岡宗親組織不遺餘力，為大會工作做足籌備，還有各地團隊的鼎力支持與贊助，當地無數義工盡力付出，讓這次懇親大會得以成功舉辦。熱情的接待，豐富多彩的文藝節目，充滿地方特色的美味佳餚，皆讓各地龍岡宗親留下難忘美好的回憶！

砵崙龍岡親義公所成立於1890 年代, 已有百多年歷史。張新主席表示，參加這次世總懇親代表大會，是砵崙公所的期望，也亦是該公所的責任。一同遠赴開平出席第十九屆世界龍岡懇親大會的本地成員包括副主席關小鳳及家屬 、樓業部主任趙漢榮夫婦等。大家都表示，能親臨現場，體現四姓宗親的團結，一同秉承龍岡的傳統精神，且實踐弘揚家族文化的使命，深感榮幸！