世界港口城市合作論壇在天津舉行

俄勒岡中國理事會主席藍進作主旨演講

(本報記者俄廣才報導）由天津市外事辦公室、天津市發改委、天津市交通運輸委員會共同舉辦的“中國 天津世界港口城市合作論壇”，於11月15日在天津舉行。

圖為“中國 天津世界港口城市合作論壇”開幕式現場

來自美國、德國、英國、日本、荷蘭、澳大利亞、巴西、比利時、委內瑞拉、印尼、埃及、柬埔寨等十二個國家友城代表、駐華機構和使領館官員、港口城市和企業代表、國內外知名專家學者等150余人出席。

天津市副市長李文海出席論壇並致辭，指出天津是一座“向海而生、因港而興”的城市，港口資源是天津重要戰略資源和硬核優勢。他希望同與會各國合力建好、用好世界港口城市合作論壇這一平台，共同促進融合發展、加強共建共享、推動人文交流，助力港口城市現代化建設和構建海洋命運共同體。

俄勒岡 中國理事會執行主席藍進應邀出席論壇並作主旨演講。他在演講時表示，俄勒岡州與天津市於2014年建立了姊妹州市關係，波特蘭港與天津港成為友好港口。波特蘭庫斯貝港作為美國西海岸唯一自由貨運通道，是重要的太平洋沿岸聯運港，希望與天津等中國港口城市加強交流與合作。

與會嘉賓圍繞港口與城市的關係、港口經濟轉型升級、港口城市布局及現代化建設等進行了深入探討，分享了各自經驗，表達了合作願景。

俄勒岡 中國理事會執行主席藍進在本屆論壇上作主旨演講

論壇期間，天津市外辦、天津市社科院共同舉辦了“中國 天津世界港口城市合作論壇”主題研討會。來自國內外港口城市、企業和機構代表，以及港口領域專家學者30余人圍繞“港口經濟轉型與港產城融合發展”、“港口經濟轉型與港口企業合作”進行了深入研討，達成了廣泛共識。（圖片由天津市外辦提供）