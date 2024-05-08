不忘初心  砥礪前行 努力做好中英文雙語教學 好時光中文學校專訪

（本報記者俄廣才攝影報導）近些年以來，中文教育的必要性越來越被教育部門和民眾所重視，多種形式的中文學校在波特蘭地區如雨後春筍般破土而出，各校的辦學方式也是別具特色。

就如何辦好全日制中英文雙語學校、如何提高教學質量等問題，筆者走訪了俄勒岡州規模最大的私立中英雙語學校—好時光中文學校，小學部主任夏宇馨老師接受了本報採訪。

好時光中文學校創辦於2009年，從最初的課後班，逐步發展到目前集幼兒園、小學部、課後班為一體的中英文雙語學校。

夏老師介紹，早在2013年，好時光中文學校的課後班和幼兒園就通過了AdvancED的Cognia認證。2023年，小學部也正式通過了該項認證。

據筆者了解，AdvancED的主要職責是為全球的中小學進行教育認證，該機構依照嚴格的流程來確認最能體現優質教學體系、並在為學生提供良好服務方面有所建樹的學校，該項認證是國際教育界公認的榮譽標誌。

目前為止，好時光中文學校是俄勒岡州唯一被Cognia認證的中英文雙語小學。2022年9月，俄州主流媒體《俄勒岡人報》曾在頭版頭條的位置，對該校進行了較為全面的長篇報道。

好時光中文學校學生大多來自Bethany及周邊地區華裔家庭、華美家庭及非華裔家庭。學生總人數約240人，教師團隊30人，師生總體比例大約為1比8。建校十五年來，幼兒園畢業生累計300餘人，小學部和課後班畢業生累計超過500人。

採訪中，夏老師從以下幾個方面向筆者介紹了好時光中文學校教師隊伍的組建情況。

一、師德是教學的基礎

夏老師認為，教師的素養和能力是一個學校的基石。既教書育人又溫馨呵護，對學生們細心關愛體現在了老師的教學和與學生日常的互動當中。

“我們尊重每一個孩子獨特的個性，在遵循教育規律的基礎上，為其量身定制更適合他們個人的學習目標，探討更適配他們自己的學習方法。”夏老師說。

二、課堂經驗是教學成功的首要保障

我校的老師大多擁有十年以上豐富的教學經驗，並且是在專業方面有所追求、不乏探索精神的優秀教師。

他們有的曾在公立學校任教多年，有的在私立學校擔任重要職務，具有豐富的教學經驗及組織能力。同時，我們還致力於開展教研活動，通過交流和討論來汲取不同教學系統、不同教學科屬之間的優勢和成功方法，使我們的課堂教學活動、成績評價系統和教學管理實現最優化。

三、廣納人才，大力發展教研

我校師資力量雄厚。比如小學部，絕大部分教師都擁有教育學或其他學科碩士以上學歷。教學實踐方面，我們更看重的是老師的實際教學能力，包括組織教學的實操能力和有價值的教學經驗。

我們的校長和創辦人都是教育方面的專家，具有數十年的一線教學研究和管理經驗。我們在面試教師的時候均是以教學經驗為基點，經過嚴格篩選和考查後聘用。

就目前來說，我們已經擁有許多資深的優秀老師，其中包括上海市級優秀語文教師，大連市區級優秀班主任，河南人民出版社輔助教材編輯，波特蘭州立大學教師資質培訓師等執教背景。

校長舒一兵就是一位頗有成就的學者。他的專著 《中美國別文化比較教程》和《遊戲學中文》， 分別由北京大學出版社和北京語言大學出版社出版，連續幾年登上熱銷書榜，至今仍在漢語教學界具有一定的影響。

四、注重基礎設施建設，創建良好教學環境

關於學校基礎設施的升級與完善，是校領導非常關心並一直在不斷努力解決的問題，這其中比較有上升空間的是體育課的場地問題。限於學校的目前占地面積，為了保證我們的孩子們可以有安全且足夠的場地進行體育鍛煉和活動，學校一直不惜重金租用功能齊全的操場和設備全面的體育館。

特別值得一提的是，我們現在租用的體育館設施非常專業，不僅有籃球館、遊泳館、小球類活動館和各類型健身器材，還擁有社區內為數不多的室內跑道等。孩子們每次去上體育課都特別開心，保障了他們的身心得以健康發展。

採訪中，筆者還就好時光中文學校課程設置的特點；私立中文學校在華人社區中的作用等大家普遍關注的問題，與小學部主任夏宇馨老師進行了交談。

筆者：請你從執教多年的角度，談談好時光中文學校的優勢。

夏老師：必須承認中文教育是一個百家爭鳴的領域，每所學校各有千秋，我們一直在向其他學校學習和借鑒他們的長足之處。比如有的學校在某一語種的教學方面經驗比較豐富，有的中文學校收費較低，這對大多數家庭來說的確很有吸引力， 也可以說是一個很難忽視的優勢。

我校是俄勒岡州唯一獲得專業認證的中英文雙語教學的私立學校，除中英文外不開設其他的教學語種。所以教學關注點更加集中，語言環境也更加友好，學習氣氛更加濃厚，學生之間和師生之間相處十分和睦。另外，除我們優秀的師資團隊、顯著的教學成果、舒適的學習環境外，相對低廉的學費也算是我們的一個性價比方面的優勢吧。

筆者：作為好時光中文學校的負責人之一，你如何評價私立學校在華人社區中的作用。

夏老師：這是我們一直以來都在不斷思考、同時也是一個相當復雜的問題。我們學校大部分家長來自中國大陸，很多是本科或碩士畢業以後來到美國繼續深造、成家立業的。

由於中美兩國文化及教育環境不同的原因，大部分家長並未接受過私立初級教育，甚至我們的教師也沒有接受過私立初級教育。這一現狀有時會使人們對私立教育與公立教育中的不同方面產生一些迷茫、疑問，或誤解。

必須得說，在這方面老師和家長都處在一個不斷學習和認知的過程中。

夏老師介紹說，目前我們搜集、整理到這方面的常見問題有：

一、到私立中文學校學習，孩子的英文怎麼辦？

就像我剛剛提到的，好時光中文學校擁有不少資歷深厚、經驗豐富的英文老師，學校每一個年級學習的英文課本內容都是比公立學校高出一個年級。比如：我們學前班的小朋友需要在第一學期就完成K的全部學習內容，然後在第二學期完成一年級的學習內容，以此類推。因此，我們學生的英文水平完全不低於任何其他公立學校的同齡學生。在波特蘭每年舉行的小學生英文閱讀比賽（OBOB）中，我校的名次與周邊公立學校不分伯仲，有時還超出很多。

二、私立學校學生人數相對數少，是否會不利於孩子們的交往？

私立學校雖然學生人數不多，但是學生的家庭背景基本接近，父母對孩子的期許也往往不謀而合。所以，孩子們之間的共同語言會比大班制學生多很多，一些家長經由孩子也成了好朋友。由於小班教學的特點，學生們在課堂上的互動相當多，這種條件是公立學校不具備的。所以我一直覺得，他們的交往可以說是一種非常高質量的社交，孩子們之間關係很親密，相處得像兄弟姐妹一樣。

三、我校教學的基本原則

教學是一個學校的基本工作，一直以來，我們從未放松教學質量這個重中之重的教學之本。

小班制教學讓我們可以有時間、有空間，更有針對性地幫助到每一個孩子，引導他們在適配的進度下，朝著他們的學習和成長目標不斷邁進。不論是在每天的日常課堂教學上，家庭作業的設計和批改上，還是組織學生復習檢測及評定上，總是能看到我們的老師對每一個孩子都傾註了很多心血。當然，這也要感謝我們高素質的家長團隊一直以來的密切配合，讓孩子們更熱愛學習、重視學習，並且能夠享受學習過程。

正因如此，多年以來學校99%的孩子都可以通過Summa的考試，輕松進入初中的高階班，良好的基礎教育為他們之後的學習之路奠定了堅實的基礎。我們曾經的學生中，有的已經進入藤校，有的已經藤校畢業，在好時光的學習歷程使他們受益匪淺。

四、轉學與升學

據我所知，我校學生在轉到其他設有中文課程的學校後，他們的中英文水平在班級、年級都是出類拔萃的，這更加堅定了我們毫不松懈地緊抓教學質量這個宗旨。

毋庸諱言 ，美國教育的本質就是階層教育。即針對底層階級的共識教育；針對中產階級的素質教育；和針對頂級階層的精英教育。即使是再好的公立學校，它的課程設置也是圍繞著共識教育，即Common Core來進行的。一般說來，素質教育和精英教育在公立學校中實現的難度很大。當然，我們社會中的很多人才也來自於公立學校，重要的是考察一下比例。因此，我認為如果談到私立中文學校在華人社區中的作用，以上觀點就權當一個參考吧。

筆者：請談一下好時光中文學校課程設置的特點。

夏老師：我校的幼兒園、小學、課後班的課程設置形成了一個三位一體的教學框架，滿足了各學齡段、多種中文學習的要求。由我校首創的中英文雙語課程設置甚至影響到了其他一些中文學校。

在這種形勢下，我們始終不斷地夯實基礎，持續優化我們的課程設置，完善教學設計，希望可以繼續做到“一直在努力、從未被超越。”

除了中英雙語基礎課程和數學外，小學部還設有電腦、音樂、美術、書法、科學、社會研究等課程。課後班的活動也豐富多彩，除主課學習外，還有棋類、美術、舞蹈、中國傳統戲曲等課程。我校與周邊的特長培訓學校比如舞蹈學校、美術學校、武術學校，均擁有良好的校際合作關係。

在每年的大型春節晚會上，可以看到孩子們精彩紛呈的才藝表演，舞台上他們一次比一次更加自信地、盡情地展現自己。另外冬季音樂會，夏季才藝展示、科學展等活動，都讓孩子們一次又一次地得到了鍛煉和充實。

值得一提的是，我校的夏令營可以說是波特蘭地區華人孩子人次最多的夏令營，上午課堂學習，下午室外活動，外加手工訓練，這一方式得到學生和家長的廣泛認可。

筆者：請問對好時光中文學校的未來發展有何構想？

夏老師：隨著國家對多語言環境塑造的支持，以及社會各界對中文教學的重視，現在的辦學競爭確實非常激烈，但我們始終相信，只有“精耕細作”才會有更加豐碩的收獲。

我們會不斷努力以提高我們的教學質量，優化我們的課程設置，充分發揮我們的雙語教學優勢並繼續傳承下去。我們相信“不忘初心、砥礪前行”，即使道路時有艱辛但前景依舊會明朗開闊。

具體地說，我們將逐步充實現有的幼兒園、小學和課後班規模，為開設雙語初中做好準備是我們學校的中長期發展規劃。希望熱愛教育事業的企業、單位和個人為我們出謀劃策，施以援手，大力支持。

謝謝貴報的采訪。