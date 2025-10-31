三男子公車上暴力毆打乘客被起訴

（本報綜述）三名男子因涉嫌在本月中旬於波特蘭一輛TriMet公車上對乘客施暴，於上週被麥魯瑪縣大陪審團起訴，罪名包括二級企圖謀殺與多項重傷害罪。

根據警方報告，事件發生於10月16日晚間約9時，地點在東南Stark街與東南142街交叉口附近。當時三名嫌犯——28歲的格雷菲·湯（Greffy Tom）、27歲的林森·湯（Rinson/Terson Tom）兄弟，以及33歲的奧德里克·耶西奇（Audric Yesiki）——試圖登上Trimet公車。

司機表示，其中一人正在吸菸，另一人看似醉酒，因此被告知不得上車。三人停留在車門口爭論，導致車輛延誤。此時，一名50歲乘客對他們大聲喝斥，雙方爆發口角。

根據公車監視錄影與目擊者證詞，受害者隨後走向車門前方，似乎想趕他們下車，卻遭三人圍毆。警方指出，三名嫌犯對男子拳打腳踢，甚至有人踩踏受害者的臉部，還抓住扶手助力加重力道。

受害者被送往醫院時頭部嚴重腫脹、面部多處骨折與撕裂傷，右眼流血腫閉，雙手多處瘀傷且指甲脫落。警方形容傷勢「極為嚴重」。

三名嫌犯在逃離現場後不久即被逮捕。大陪審團於10月24日正式起訴他們，罪名包括：二級企圖謀殺、多項一級與二級攻擊罪、非法使用武器、干擾公共運輸、三人均另被控三級逃脫罪。其中，耶西奇（Yesiki）另被加控兩項「勒頸罪」。

該案仍在進一步調查中。警方表示，若非司機與其他乘客及時報警，受害者可能難以倖存。TriMet公司則發聲明譴責暴力行為，強調「任何形式的攻擊都不會被容忍」，並將全力配合警方調查。

這起事件讓許多市民反思——在公共場合面對不守規矩的乘客時，我們應該出聲制止嗎？受害者的出發點或許是正義感，看到三人吸菸、喧嘩、影響他人，他選擇開口。然而，他可能沒有料到對方情緒激動、疑似酒醉，最終將「多說一句」變成了「招來一場暴力」。

假如你也在那輛公車上，看到三人喧鬧、吸菸、擋車，你會選擇出聲斥責，還是靜觀其變？誠然，公眾空間需要有人願意站出來維護秩序；但在現實社會中，勇氣與衝動之間往往只隔著一線。當面對可能失控的對象時，選擇報警或尋求司機協助，也許比正面衝突更安全有效。