三兒童長期受虐待 州府疏忽賠償500萬美元

（本報綜述）俄勒岡州政府近日同意支付將近500萬美元的和解金，賠償三名兒童因多年來遭親屬虐待而受創的身心傷害。令人震驚的是，這三名孩子在2013至2018年間，曾被鄰居、老師與輔導員至少20次通報給州政府兒童福利局與警方，但卻始終未獲妥善保護，直至五年後才被救出。

施虐者是孩子們的曾祖姑梅琳達·阿瓦洛斯，2019年她因六項一級虐待兒童罪被判刑12年7個月。根據訴狀，三名孩子在她照顧下長期被餓肚子、被限制如廁，只能在房內使用「尿壺」，還曾被用膠帶封嘴、用掃把柄、木匙與皮帶毆打，甚至在寒冬被迫赤身睡在空床墊上。

這三名孩子分別是兩女一男，案發時年僅5至7歲。此次達成的和解金將由他們平分，每人獲得165萬美元。不幸的是，其中一名男孩於去年（2024年）得知和解結果不久後在新墨西哥州自殺，款項將交由遺產管理機構分配。

引發公憤的不僅是虐待本身，更是州政府長期無視明顯警訊的失職行為。早在2013年，學校就曾報告孩子身上出現可疑瘀傷，並指控阿瓦洛斯剝奪他們進食與睡眠，但兒童福利局卻判定「無風險」。2015年、2016年也多次有虐待跡象被通報，卻未採取實質行動，甚至在某些通報中根本沒有安排醫療檢查或影像紀錄。

直到2018年，一名孩子終於向學校輔導員透露詳細遭遇，才促使警方介入調查，當局最終發現大量虐待證據，並將孩子們從施虐者手中救出。

案件一度被州政府試圖駁回，聲稱責任應由個人承擔，但法院最終依《脆弱族群保護法》裁定，若政府部門在職責中怠忽，也應負擔法律責任，讓本案得以成立。

此案成為全州對兒童保護系統失靈的警示。三名孩子原被送回親生母親身邊，但母親後來在新墨西哥州染上毒癮，孩子再度進入當地福利系統，目前兩位女孩與母親一同生活，分別為16歲與17歲。

這起和解案件正等待聯邦法院最終批准。律師表示，希望透過本案促使州政府改革通報與處理機制，避免相同悲劇再次發生。