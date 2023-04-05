一年一度西林市府清明祭祀活動 僑團踴躍出席拜祭早期華裔移民 





（本報訊）4月1日是西林市政府在先鋒墓園一年一度的清明節祭祀儀式。出席儀式的除了西林市市長及歷史學者和義工外，來自波特蘭的華人團體亦踴躍出席，包括來自中華會館、海晏同鄉會、波特蘭婦女聯誼會、萃勝工商會、協勝公所、龍岡親義公所、深圳商會、福建商會以及美國中國理事會等共70多人，同在”清明時節雨紛紛”下，拜祭先祖。

自2018年，在這西林先鋒墓園發現早前的中國人的祭台後，西林市政府就決定每年在墓園內舉行清明祭祀活動，以此懷緬當地早期開發與建設時期做出歷史貢獻並長眠於此的華裔先祖們。

祭祀活動開始，首先由西林市市長克里斯.霍伊（Chris Hoy）手執掃把，將祭台打掃乾淨。

霍伊市長在發言時表示，根據記載，在1800年代，已有華人在西林市生活。他們將繼續按中國傳統的清明節習俗，向華人先祖拜祭，並宣佈4月1日為西林市的清明日。

一直協助市政府安排清明事宜，西林市的僑領，也是砵崙海宴公所主席林和優先生在講話時，特別感謝新任市長的出席，也感謝身邊白人朋友對華人社區的支持，風雨不改的安排這個活動。

俄勒岡中國理事會副主席，同是俄勒岡州中華會館主席顧問的應書琪在應邀講話時提到，中國人離鄉別井到美國尋求新生活已有很多年的歷史，在1860年代，有近15,000名中國人在美國建造太平洋鐵路，他們的生活非常艱苦，每天賺取少於50美仙的工資，目的只為家鄉的家人有好的生活。他也提到在第二次世界大戰時，有近二萬名在美的華人參軍，他們有一半人雖然被禁止成為美國公民，但仍然效忠美國，為這國家出戰。美國在1882年更推出排華政策，專門針對中國人。應書琪說：我們要感謝先祖們，他們備受歧視，艱辛過活，為我們今日的華人舖路，成全我們的美國夢。

砵崙萃勝工商會元老溫兆廉被邀發言時指出，埋葬在這個先鋒墓園的有很多出名的人士，包括州長，市長，同時也有寂寂無名的華人先賢。他們在此開啟移民的一生，為新一代移民打造今天的生活水平，所以我們應該要以歷史為鑑來懷念先人，尊敬他們，同時也應該以身作則，為下一代開創新的生活平台，勇敢融入主流社會，與政府溝通，建立一個和諧社會，以報答

先人在天之靈。

最後，有當地華人代表讀出一名早期台山移民的幾封家書，讓大家窺看當時華人在美的生活情況。第一封是寫在1878年，筆者在信中報平安，提到這裡不像招聘告示所說的是金山，這是凍山，很冷。在這裡沒有金，只有每天一美元的工資。第二封是寫在1892年提到因為是勞工身份，不能回國奔喪，正在努力學習英文和經商，希望早日拿到營商證書，可回鄉探親。也提到當時在西林有近300華人，但沒有女性華人，心想要回鄉娶妻才能繼後香燈。第三封寫在1908年，提到中國人是不能購買物業的，因為他娶了一名在美國出生的女子為妻，所以能夠擁有自己的房子，而幾個孩子都是美國公民，他決定在此落葉歸根，以西林為家。所以不打算如前人一樣死後先葬在美國然後撿骨後運回家鄉安葬。

當日，在墓園內放有多個華人先賢的照片。

根據史料記載，早在1814年已有華人埋葬於西林市的先鋒墓園。到十九世紀三十年代，將近400名華人居住在西林的Ferry、Liberty、State和High四個街區即當時的唐人街。街區內有洗衣店、餐館、雜貨店等商鋪。華人大多從事建造鐵路、修築堤壩、道路，或從事農業，當年的西林唐人街曾經興旺一時。

美國排華法案通過後的1903年，西林市議會下令將唐人街燒毀，華工們向南遷移了一個街區。到1925年，由於租金過高以及種族歧視等原因華人被迫搬遷到了波特蘭。

1952年，西林當地媒體曾報導發現華人墓地，1963年華人墓地再次被墓園的工作人員發現，1985年西林市政府收回先鋒墓園的擁有權。2013年，先鋒墓園被列入美國國家歷史名勝古蹟名單。

2017年初，西林市社區發展署歷史遺跡保護委員會設立了一項研究西林華人歷史的計劃，該項目得到了市議會的大力支持。

2017年9月，西林社區發展署成立了一個咨詢委員會來指導該項目的實施。在威廉米堤大學的幫助下，於當年11月份在先鋒墓園發現了已經損壞的祭壇。

歷史遺跡保護委員會項目負責人Kimberli Fitzgerald曾於2017年3月專程前往廣東江門考察，與五邑大學的學者沈迪娜（Dina Shen音譯）走訪了被譽為海外華人第一故鄉的新會、江門、台山、開平、恩平和鶴山等五個縣級市，參觀了江門五邑華人華僑博物館，以及到華人首領George LaiSun的祖籍那馬洋村做實地考察。

據Kimberli提供的資料顯示，由於自然災害加之戰爭所造成的糧食短缺，從19世紀中期開始，約有220萬中國人從廣東江門移居到了世界各地的107個國家和地區。

以上數字中的一小部分來到了俄勒岡州。根據俄勒岡州歷史上人口普查記錄顯示，1860年僅有13名中國人居住在俄勒岡，1870年增加到3,330人；1880年為9,510人；1890年為9,540人；1900年為10,397人。在排華法案通過之後，華裔人口數字逐漸下降，1910年為7,363人；1920年為3,090人；1930年為2,075人；1940年為2,086人；1950年為2,102人。

（此文稿附有視頻，請到波特蘭中文電視的youtube頻道收看）

Photo :市長Chris Hoy簽發的公告：4月1日為西林市的清明日

市長Chris Hoy 先『掃墓』，把祭台打掃乾淨

左起：砵崙海宴公所主席林和優，中華會館主席顧問應書琪，西林市市長Chris Hoy及俄勒岡中國理事會秘書張善博

砵崙萃勝工商會元老溫兆廉被邀發言

安葬在西林先鋒墓園的華人先賢

Photo :市長Chris Hoy簽發的公告：4月1日為西林市的清明日

市長Chris Hoy 先『掃墓』，把祭台打掃乾淨

左起：砵崙海宴公所主席林和優，中華會館主席顧問應書琪，西林市市長Chris Hoy及俄勒岡中國理事會秘書張善博

砵崙萃勝工商會元老溫兆廉被邀發言

安葬在西林先鋒墓園的華人先賢