一公立學區恐因經費不足被迫關閉

(本報綜述)俄勒岡州各地公立學校預算削減日趨普遍，但節約開之後，各學區還能勉強維持。然而。近日，一學區卻因財政困境可能面臨徹底關閉的風險。

據報道，馬里昂縣(Marion )的格爾韋斯學區(Gervais)目前面臨巨大壓力，若下個月選民未批准一項籌集2800萬美元的債券提案，該學區將不得不在2025年關停。除了透過債券籌集的資金外，州政府還將提供額外的資金支持。

Gervais學區的財務困境主要集中在學校設施的維護和更新。Gervais高中和該學區的小學急需新的屋頂，加熱和冷卻設施也急需維修。最荒唐的是，該學區的初級中學，甚至都沒有屬於自己的校舍。目前，約有200名中學生在兩個臨時建築中上課，沒有科學教室、餐廳或圖書館，且全校僅有兩個洗手間供學生使用。

Gervais學區的納稅人曾多次否決提高債券的提案，這導致了學區長期未能解決基礎設施問題。格爾韋斯學區的校長丹迪·史蒂文斯表示，幫助房地產業主理解這些支出通常不是由州政府資助的是一件困難的事情。

史蒂文斯提到，自1999年以來，學區已經多次嘗試通過債券提案，但至今未能成功。他強調這將是第九次嘗試，顯示學區一直在努力解決資金問題。學區解釋，債券的通過，將使房產業主每1000美元的房產價值增加1.85美元，對於價值25萬美元的住宅，每年的增加費用不到500美元。該稅率甚至低於附近城市的標準稅率。

學區表示，如果學區關閉，將近900名學生將被迫轉移到附近的學區就讀，這將導致學生們必須長途乘車，並可能為社區帶來更大影響。