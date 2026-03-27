一個月暴漲近1美元　俄勒岡油價恐重回5美元時代

（本報綜述）受到中東局勢升溫影響，美國油價近期持續上漲，俄勒岡州漲幅尤為明顯。最新數據顯示，過去一個月內，油價已上漲接近1美元，未來甚至可能再次突破每加侖5美元。

根據美國汽車協會（AAA）統計，截至3月24日，全美平均油價已從一個月前的2.95美元升至3.98美元，逼近4美元大關。而在俄勒岡州，平均油價更高，目前已達4.87美元，一周內上漲33美分，較一個月前上漲約96美分。

波特蘭地區油價更接近5美元，目前平均為4.96美元。專家預估，若油價持續上漲，俄勒岡州很可能在近期再次突破每加侖5美元，上一次出現這一水平是在2022年10月。

這波漲價的主要原因，與伊朗衝突升級密切相關。自2月28日衝突爆發以來，全球重要石油運輸通道——霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）幾乎陷入停擺。該海峽承擔全球約20%的石油運輸，一旦受阻，直接推高國際原油價格，進而影響汽油、機票等多項成本。

目前俄勒岡已成為全美油價第四高的州，僅次於加州、華盛頓州與夏威夷。其中華盛頓州平均油價為5.29美元，加州則高達5.82美元。

對普通民眾而言，油價上漲意味著通勤、旅遊等日常開支將進一步增加。隨著春假出行高峰來臨，未來一段時間油價走勢仍值得關注。