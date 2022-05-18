『漢語橋』世界大中小學生中文及才藝大賽 俄勒岡州預選賽圓滿落幕

（社團來稿）2022年5月14日，「漢語橋」世界大中小學生中文及才藝大賽俄勒岡州賽區預選賽在波特蘭市落下帷幕。本屆比賽的主辦和協辦單位分別是俄勒岡中國理事會和波特蘭國際學院。

駐舊金山總領事館教育參贊唐筠女士在致辭中介紹了舊金山領區濃厚的學習中文的氛圍，總結了波特蘭選手在歷屆「漢語橋

世界中文大賽中取得的優異成績。她邀請同學們疫情結束後到中國去走一走看一看，了解真實立體化的中國，為促進中美兩國人民之間的友誼和友好往來發揮積極作用。

俄勒岡中國理事會主席藍進先生和俄勒岡中國理事會教育委員會主席、波特蘭國際學院院長陳曦真女士現場觀看了比賽。藍進先生在致辭中回顧了俄勒岡中國理事會歷年來，在推動中美兩國經貿、文教和人文交流方面舉辦的活動，介紹了2010年2月15日俄勒岡州議院全票通過的促進俄勒岡州中文教育發展的議案，該議案使俄勒岡州成為全球以立法形式促進漢語教育的典範。

第二十屆「漢語橋」世界大學生中文比賽全球總冠軍、波特蘭州立大學李曉雨（Kendall Kracke）女士在致辭中感言，學習語言不僅是用來比賽，而是可以通過語言認識不同的朋友，了解對方的文化、理解不同的生活方式，將新的文化和興趣愛好引入自己的生活，豐富自己和他人的精神世界。李曉雨女士還現場演奏古箏曲《茉莉芬芳》為預選賽的選手們助興。

本屆預選賽分為學前班、小學組、中學組和大學組四部分。希望中文學校學前班的蘇思儒（LucaVilain）同學首先用標准流利的普通話進行了自我介紹，他在演講《學中文真好》中，自豪地介紹了希望中文學校開設的課程，才藝表演環節他無伴奏演唱歌曲《媽媽我愛你》。

二年級的那傑瑞（Garrick Nomani）在語言和表演張力方面則顯得成熟自如許多。他的說唱藝術《說唱學中文》技驚四座，讓比賽現場瞬間活力四射。而大學組的同學們則對語言的現實意義更加重視。他們談論了自己學習漢語的契機，掌握漢語對專業學習或研究的幫助，對拓寬視野、增加工作機會、增進未來對中國的了解和合作更加看重。

當天的比賽順利圓滿，同學們熱情飽滿、字正腔圓、流暢的演講精彩紛呈，高潮迭起，現場和視頻中的才藝表演也令觀眾掌聲不斷。選手們超高水平和富有感染力的演講打動了所有評委老師和在場觀眾，把演講比賽和現場氣氛推向一個又一個高潮。

經過三個多小時緊張激烈的比賽，圖芮（Htoo Ray Wah來自Lewis & Clark College）獲得大學組第一名；馬玉蘭（Naomi Margolis 來自Gilkey International中學）獲得中學組第一名；宋小花（Aofie Seaberry 來自希望公立特許中文學校）奪得小學組第一名。

比弗頓學區希望公立特許中文學校中文項目主管吳依桐老師感慨地說，非常感謝俄勒岡中國理事會和波特蘭國際學院為學生們搭建的比賽平台，讓他們有機會展示他們在中文學習上取得的進步。無論能不能取得名次他們都贏得了比賽。因為對學中文的學生來說，參加「漢語橋

大賽將是他們成長過程中寶貴而又難忘的經歷!

由於疫情等多方面原因，漢語橋等相關比賽一度中斷，時隔多年重新舉辦的本屆預選賽顯得尤為重要。它如同一座橋梁，聯結起了中美文化和人文交流，聯結起了疫情前和疫情後的兩個世界，喚醒了人們對漢語學習的最初記憶，提醒大家不忘初心。通過語言增進對中美社會文化的深入了解，認識真實的中國，增進中美兩國人民的友誼。

希望本屆演講比賽將進一步帶動俄勒岡州中文學習熱情，掀起新一輪學習漢語熱潮。（撰稿：吳筱潔、劉美如；攝影：Leo Qu、吳筱潔）。

圖片說明：

01-駐舊金山總領館教育參讚唐筠致辭

02-俄勒岡中國理事會主席藍進致辭

03–主持人劉美如教授宣佈比賽開始

04–小學組第一名宋小花Aoife Seaberry

05-中學組第一名馬玉蘭Naomi Margolis

06-大學組第一名圖芮Htoo Ray Wah

07-俄勒岡中國理事會主席藍進（右二）為三位評委老師頒發證書