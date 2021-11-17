「黑五」的歷史和進化 今年黑五購物季提早開跑

（綜合報導）每年11月最後一個星期四是感恩節，隔天則是「黑色星期五」，簡稱「黑五」，是全年最瘋狂的購物日。今年的「黑五」，商家們早在9月已開始推出優惠，以應對消費者因疫情封城後的「報復」心態。

另外，在今個感恩節歲末年終購物季開打前，市場就有傳言「2021年不是沒貨，而是貨進不了美國」。這消息更催促著顧客提早搶購。

好市多（Costco）財務長蓋蘭提在公布今年第三季財報時對投資人表示，港口上下貨延誤、貨櫃短缺、原物料以及人工、卡車等不足，造成供應鏈緊縮和通膨，「主要的品牌都要求更長的交貨時間」。

「40呎海運貨櫃從疫情之前2,000美元，疫情期間一度漲到2萬多美元，每樣東西都會變貴，而且變數多。」

今年夏天，美國各州陸續解封後，人們的生活花費大大提高了。

根據美國萬通保險（Mass Mutual）7月的消費者支出和儲蓄指數調查，與去年同期相比，美國民眾月開銷增加765美元，多用於餐廳消費和度假旅行（各超過35%）。千禧世代（1981年-2000年出生）和Z世代（1995年-2010年出生）出手更大方，每月平均多支出1,000美元，主要貢獻給餐飲和社交。

解讀數字增長背後的意義，人們急欲展開新常態生活，彌補封城之年沒有聚到的餐、沒有度到的假。商家高度期待2021「黑色黑期五」到來，消費者會以同樣的「報復」心態，瞎拼出新高業績。

對比華人的節日，感恩節就像中秋和農曆年的綜合體，一家團聚、圍坐吃火雞大餐。美國有些州更明文規定零售業當天不得營業。但黑五當天，傳統是到商店進行全天的瘋狂大採購，尤其要為即將到來的聖誕節做準備。

關於黑色星期五，許多人解讀「黑」代表著商家進帳。根據媒體的報導，黑五的原始故事比人們想像的更暗黑。

1869年9月24日有兩名投資者推高金價，導致當天崩盤，連動美股下跌20%、外貿交易停止，農民的小麥和玉米價格受到波及，跌幅50%，這是「黑色星期五」第一次寫入美國歷史。1950年感恩節後，美國海軍陸軍橄欖球賽在費城盛大舉行，觀賽民眾和購物人潮讓警方整天忙著疏導交通，那天再次被標記為「黑色星期五」。

直到1980年代晚期，消費者買不停、讓商家業績由紅（虧）轉黑（盈），自始就成了通行全球的「黑色星期五」。隨著電子商務興起，黑五的場景幾乎每五年就有一次大變化。

2005年，瞎拼日加多一天「網購星期一」（Cyber Monday），商家把實體店賣剩下的商品，再搬到網路傾銷，方便黑五沒買足的消費者。

約在10年前，黑五變成「黑四」，感恩節的週四晚間開賣變成新傳統。零售業員工半夜加班，商家為了鼓勵消費者到實體店消費，提供網路商店沒有的「開門大搶購」（doorbusters）。

網購與實體店購物的黃金交叉出現在2016年，根據美國全國零售聯盟統計，更多美國人選擇在感恩節週末上電商消費，折扣貨品常在網路被搶光，而實體店還有貨。

去年疫情蔓延，零售商開發「街邊取貨」（curbsidepickup），消費者先在線上購物，隔天再到店以不用下車的形式取貨。

「疫情把黑五的折扣盒子開得更早。」長期研究、關注美國黑五商家折扣的部落客麥格拉斯指出，零售商如達吉特（Target）和沃爾瑪（Walmart）去年分別從10月及11月投放廣告；建材零售商家得寶（Home Depot）的黑五銷售期則從11月初延續到12月初，「保證不會錯過」的策略，意在吸引顧客不斷回頭。

「當紅的折扣商品，手腳太慢買不到。」熱門商品很快售罄，如果等到黑色星期五才下單，意味為時已晚。

有零售業內人士指，在「黑五」中，零售平台仍是最大的贏家，而所謂的『大優惠』都是由供應商提供並吸收成本。他們更指，即使疫情變數衝擊消費，多數人不至於買不到東西；沒買到心頭好的，有可能把預算轉為過節的餐飲費；至於過度消費的人，「要丟的東西恐怕比要買的還多吧！」

