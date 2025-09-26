「無名女屍」80年懸案:遺骸被掘出以確認身份

（本報綜述）一宗可追溯至1946年的懸案，近日有了新進展。被稱為「橡樹園無名女屍」（Oak Grove Jane Doe）的謀殺案，困擾俄勒岡執法部門近80年，如今受害人的遺骸終於被重新挖掘，準備進行鑑定。

1946年4月12日，在波特蘭以南的威拉米特河（Willamette）岸邊，克拉克默斯縣（Clackamas）有人發現一個麻布袋，裡面裝有女性屍體部分殘骸。同年稍後，又在威拉米特瀑布及McLoughlin大橋附近找到更多遺體碎塊。法醫判定，死者為一名30至50歲之間的白人女性，身材嬌小，頭部曾遭到鈍器重擊，且屍體遭肢解後被分裝進麻布袋棄置河中。

這起案件當時轟動全美，但由於身份始終無法確認，最終成為懸案。更離奇的是，1950年代包括遺骸在內的重要證物從警方保管中失蹤，沒有留下任何記錄，使得調查陷入停滯。2008年克拉克默斯縣警局雖再度翻查案卷，仍因缺乏遺骸而無法推進。

直到近期，俄勒岡州警察局的人員透過調查，推測遺體很可能葬於俄勒岡城的山景公墓。經確認後，專家已將遺骸掘出，並交由法醫與法證人類學家進行檢測，希望藉由DNA技術尋回失落已久的身份。

「數十年來，這起案件幾乎被認為不可能解決。但如今，在將近80年後，我們終於有機會替這名受害者找回姓名，讓她重回歷史。」法證人類學家海莉·科洛德-斯塔爾德表示。

這起被稱為「橡樹園無名女屍」的案件，如能成功確認死者身份，不僅將為受害人伸張正義，也可能為美國歷史上最久未解的案件之一畫上句號。