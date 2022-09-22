「為了社區公眾安全」 Fred Meyer超市對購酒者掃描駕照

（本報綜述 王星編譯）最近，波特蘭一位Fred Meyer顧客，向記者講述了他在超市購物的經歷。他說，他在比弗頓Fred Meyer購買啤酒時，除了被要求出示身份證外，店家更掃描證件上的條碼，這是他以前從未遇到過的，有被越界侵犯的感覺。

Fred Meyer發言人表示， 要求所有顧客在購買酒精飲料時都必須出示身份證，是Fred Meyer一项新的规定。這位發言人說，維護客戶、員工和我們服務的社區安全是我們首要任務。我們要求所有客戶提供身份證購買，是為了確保完全符合州和地方法例的要求。而這做法是與其它已實行這政策的零售商看齊，有著同一的檢查標準。

俄勒岡酒類和大麻委員會通訊主任佩廷格表示：「根據我們收到的報告，越來越多獲得了OLCC銷售酒精許可的零售商制定政策，對任何有年齡限制的產品進行身份檢查，其中包括酒精。」

佩廷格說，駕駛證條碼掃描也越來越普遍。OLCC要求，零售商通過目視檢查年齡在26歲或以下者的身份證。商家可以自由採取更嚴格的方法。「法律上沒有規定他們不能這樣做。對他們來說，這是多一層的保障。」

Fred Meyer在回復有關新程序的投訴時表示：收銀員在結賬時會掃描顧客ID的背面，這不會在我們計算機系統中儲存數據，只是為了加快結賬過程，減少輸入出生日期時的錯別字概率，如果顧客對商店掃描他們的身份證感到不適，可以要求收銀員手動輸入出生日期。

根據俄勒岡州交通部發言人貝克斯托姆的說法，駕照背面的條碼與駕照正面的信息相同。他說，私營企業只允許為特定目的掃描條形碼，其中之一就是年齡驗證。