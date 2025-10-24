「大南瓜划船賽」冠軍划行58哩創紀錄

（本報綜述）10月19日，圖瓦勒頓（Tualatin）舉辦一年一度的「西岸巨型南瓜划船賽」，吸引數百名民眾圍觀，為當地秋季增添滿滿節慶氣氛。參賽者將重達數百公斤的巨型南瓜掏空當作船隻，在人工湖上奮力划槳，造型各異、場面趣味十足。

本屆冠軍由加里‧克里斯滕森奪得，他裝扮成經典電影《精靈總動員》（Elf）中的主角巴迪（Buddy），駕駛著重達936磅的南瓜船率先衝過終點線後興奮揮槳慶祝。他笑稱：「這是超級受歡迎的比賽，大家會變裝、歡呼，也常看到南瓜船翻覆沉沒，真是什麼奇景都有！」

克里斯滕森是南瓜船界的常勝軍，自2013年起每年參賽。今年他更以個人紀錄挑戰極限——早前曾划著南瓜船沿哥倫比亞河航行58哩，成功刷新「南瓜船最長航程」的金氏世界紀錄。

另一位參賽者布萊德‧巴恩斯則是第四次參賽，今年他扮成韓劇《魷魚遊戲》角色，駕駛著重達1376磅的南瓜船出賽，創下個人新高。他說，自己花了半年時間培育南瓜，「最開心的部分就是把它放進湖裡，和朋友們一起划船，替秋天劃下完美句點。」

這場自2004年開辦的比賽，如今已成為波特蘭地區秋季的招牌活動。現場除了南瓜划船賽外，還有餐車、美食攤、藝術市集和親子活動，熱鬧非凡。許多觀眾表示，每年都特地前來觀賽，因為「只有在圖瓦勒頓，才能看到人划著南瓜在湖上飛奔」——這項結合創意、體能與幽默感的活動，早已成為俄勒岡人最期待的秋日傳統之一。