「兒童疫苗接種開始啦！」 ——訪波特蘭中國聯誼會防疫組負責人趙焱明

（本報記者王星報導）自6月28日起，波特蘭中國聯誼會防疫小組根據州衛生廳指令，啓動兒童疫苗接種項目。到目前為止，防疫組在富康超市接種站已經進行了兩輪兒童疫苗接種。

兒童疫苗接種的年齡範圍從6個月到5週歲，是繼成人和青少年疫苗接種之後進行的又一項防疫措施。但對兒童接種疫苗，不少人還有一些疑惑，為此，本報記者近日走訪了波特蘭中國聯誼會防疫項目小組負責人趙焱明，就兒童疫苗接種作了專題採訪。

「根據資料顯示，新冠病毒的兒童感染率呈增多趨勢，尤其對奧密克戎病毒的易感性有所增加。因此，接種兒童疫苗是避免或減少病毒感染的有效途徑。」趙焱明開誠布公的介紹說。

在病毒流行期間，就像成年人一樣，所有年齡段的兒童和青少年都會因病毒的感染而造成短期和長期的健康問題，對於有潛在的健康狀況或免疫系統脆弱的人，更易因此而罹患重症。包括哮喘或慢性肺部疾病、糖尿病、肥胖以及鐮狀細胞病，同時還會向他人傳播新冠病毒。

因此，接受 COVID — 19 疫苗，及時受到保護，不致因感染而產生嚴重後果。

對於兒童疫苗的臨床研究，FDA專家更為審慎，對研究和審查作了專門設計。相對成人投入了更多的時間和工作。包括招募足夠多的兒童參與研究，比對來自多個研究中心的研究數據，包括所有臨床的詳細信息，通過接種組和對照組感染率的詳細比較，嚴格審查和排除任何潛在的副作用，以確保疫苗的有效性、可靠性和安全性。兒童疫苗接種的劑量低於成人。到12 歲以上的青少年才採用與成人相同的劑量。

在談到正在進行具體接種工作時，趙焱明如數家珍，她簡要的回顧了工作開始以來的一些情況說：「自參與防疫工作以來，我們在州衛生廳的指導下，與廳及縣衛生局的密切合作的過程中，主辦和協辦了45場固定或流動疫苗接種活動， 為5355名各族裔民眾提供了良好服務， 得到社會各界的一致好評。」

「在CDC批准兒童疫苗出台時，我們防疫組即開始著手接種前的各項準備工作，一邊計劃， 一邊籌措，購置了兒童繪本、粘紙和糖果等， 為兒童營造良好氛圍，更好為小寶寶們服務。6月27日，俄勒岡州衛生廳發佈兒童接種指令，我們於次日28日即開始首輪疫苗接種， 當天為xx名兒童接種了疫苗，為社區在第一時間提供了服務。 」趙焱明說。

在訪談結束時，趙焱明表示：「兒童疫苗接種是一項有利於免疫保護的科學手段，歡迎大家帶孩子來接種，為孩子做好保護，以免受病毒的感染。」





